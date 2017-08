Ekonomika Švédska by mala tento rok vzrásť o 3 %

dnes 15:01 -

Švédska ekonomika by mala tento rok rásť rýchlejším tempom, než naznačoval skorší odhad. Uviedol to dnes švédsky Inštitút pre ekonomický výskum (NIESR). Ako však dodal, v roku 2018 by sa tempo rastu malo oproti súčasnému roku prudko spomaliť.

NIESR uviedol, že v roku 2017 predpokladá rast na úrovni 3 %. Výrazne tak vylepšil prognózu oproti odhadu z júna, keď tohtoročný rast stanovil na 2,5 %. Ku zlepšeniu prognózy prispel vývoj v 2. kvartáli, v ktorom švédska ekonomika zaznamenala medzikvartálny rast o 1,7 %. Bolo to najvýraznejšie tempo rastu za takmer sedem rokov.

Na druhej strane, v prípade vývoja ekonomiky v roku 2018 NIESR svoj odhad z júna mierne zredukoval. Zatiaľ čo v júni počítal v budúcom roku s rastom na úrovni 2,4 %, najnovšie očakáva, že ekonomika vzrastie len o 2,2 %. Inštitút zároveň dodal, že vývoj ekonomiky bude v budúcnosti do veľkej miery ovplyvňovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

V oblasti vývoja inflácie NIESR odhady ponechal na pôvodnej úrovni. To znamená, že tak ako v júni, aj teraz počíta s tohtoročným rastom spotrebiteľských cien o 1,9 % a v budúcom roku s rastom na úrovni 1,7 %.