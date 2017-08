Bublina spľasla a prišiel o všetko: Príbeh o tom, že aj na vlastnej slabosti sa oplatí poučiť, ak sa chcete prebojovať na vrchol

Zdroj: businessinsider

Foto: YT/Charbax;twitter

dnes 0:25 -

Na konci deväťdesiatych rokov založil Jason Calacanis z Brooklynu prosperujúci časopis nazvaný Silicon Alley Reporter. Časopisu sa darilo, dostal ponuku na odkúpenie. "Dostal som ponuku za 20 miliónov dolárov," povedal Calacanis pre Business Insider. Odmietol. Zakrátko bublina dotcom praskla a Calacanis musel vydávanie časopisu ukončiť. "Všetky moje peniaze a postavenie boli zrazu preč. Mal som divné pocity. Bol to všetko podvod? Je internet podvodom?"

Calacanis sa nevzdal. Založil Weblog a o 18 mesiacov neskôr ho predal spoločnosti AOL za približne 30 miliónov dolárov. Ale najviac peňazí zarobil ako anjelský investor. Bol jedným z prvých investorov do Uber-u, ktorý bol naposledy ocenený na 69 miliárd dolárov.





Calacanis je biele dieťa z Brooklynu, pochádza zo spodnej časti strednej triedy, jeho rodina mala na krku v jednom kuse dlhy. Otec bol barman, mama zdravotná sestra, napriek tomu svojmu synovi kúpili počítač za tisíce dolárov so širokopásmovým modemom, a to sa písal rok 1982. Keď prišiel do New Yorku, nemohol si dovoliť vysokú školu, pretože otca zatkli za neplatenie daní. Na školu však šiel aj bez podpory, cez deň bol v práci a večer v škole. Mohol si vybrať, buď si bude zarábať ako čašník, alebo skúsi využiť svoje skúsenosti s počítačmi. Vybral si, za 3,5 dolára na hodinu opravoval laserové tlačiarne, neskôr už ako PC špecialista pracoval pre Amnesty International za 10 dolárov na hodinu.



Odmalička bol podnikateľský typ. „Môj otec hrával poker u seba v bare po tom, čo ráno o štvrtej zavreli. Hral do rána siedmej - ôsmej. Istého chlapíka obral, ale ten nemal z čoho zaplatiť, takže môjmu otcovi mu navrhol, že mu namiesto peňazí dá kópiu Hviezdnych vojen na VHSke. Film práve bodoval v kinách, preto otec prikývol, 'Áno, moje deti to milujú.' Priniesol domov kazetu a ja som ju začal kopírovať a predávať za 20 - 30 dolárov. Predal som desiatky nelegálnych kópií. Vytlačil som si vizitku, 'Jasonove horúce pásky' ale nikdy som ju z rúk nedal. Nebola to skutočná vizitka, len zalaminovaný papier. V Brooklyne máte prostredie v ktorom prekvitajú rôzne podvody, ale našťastie som sa dostal na správnu stranu brehu, hoci tu bolo veľa príležitostí robiť nezákonné veci.“







Calacanis je ctižiadostivý, ako sám hovorí, buď ho ľudia milujú alebo nenávidia. Zažil život na hrane, vie, aká vás prepadne bezmocnosť, keď nemáte na nič peniaze. Aj to, keď rodičia bojujú o prežitie a nemajú na zaplatenie hypotéky. Dobre si na to pamätá, mal v tom čase len 8, alebo 10 rokov. "Uvedomujem si ten strach do dnes, aj vo veku 46 rokov. Strach zo smrti z chudoby. Preto som rozbehol vlastný biznis, aby som sa pokúsil byť silný, pretože ako chlapcovi mi sila chýbala."



Takmer mu jeho plány vyšli, mohol sa stať milionárom do svojich 30 rokov. "Ak sa vám podarí zarobiť prvých 10 miliónov dolárov, už sa nestaráte o to, kedy budete mať 50, alebo sto. Tí, ktorí majú majetok za miliardu alebo 10 miliárd, všetci jedia rovnaký cheeseburger. A ak si objednáte cheeseburger s čiernymi hľuzovkami, v skutočnosti to nie je tak odlišné, ako dobrý obyčajný hamburger."

Do klubu boháčov ho mohol dostať magazín Silicon Alley Reporter. Časopis, ktorý bol ekvivalentom niečoho, čo má dnes top 50 podcastov, alebo čo malo top 50 blogov pred 10 rokmi. Keď ste mali pred dvadsiatimi rokmi v New Yorku vlastný časopis, niečo ste znamenali. Prvý výtlačok vyšiel v roku 1995, bola to 16-stranná fotokópia a do piatich čísel už bol papier lesklý a do 20 čísiel už mal 300 stránok. Na špičke získaval milión dolárov z reklamy. "V tom čase, ak ste poznali internet a mali ste časopis, bola to výbušná kombinácia. Lenže kto vedel, čo je internet? Preto to bolo pre mňa veľmi opojné. A keď som dostal ponuku 20 miliónov dolárov, nezobral som ju.“ Ukázalo sa to ako chybné rozhodnutie. Internetová bublina spľasla a príjmy spadli za dva roky z 12 miliónov na 500 000. Navyše o svoju pozíciu v časopise prišiel a s dvojročným odstupným sa dostal na ulicu.







Musel si nájsť niečo iné, čo by fungovalo. Blogy a platený obsah. "Vedel som čo znamená editovať, a čo je na blogovaní nesprávne. Musíte vedieť čo máte publikovať, a že by to malo byť päťkrát denne namiesto raz za týždeň,“ vysvetľuje. Založil firmu Weblogs Inc, hoci bol v mínuse 10 000 dolárov. Pomohlo mi k tomu aj práve ponúkané služby ako DoubleClick alebo Google AdSense. Aj vďaka nim dosiali Weblogs výnosy vo výške milión USD a do osemnástich mesiacov už boli príjmy z reklamy vo výške 100 000 USD. Razom prišla ponuka od spoločnosť AOL. Predaj sa zrealizoval za 30 miliónov dolárov. "Poučil som sa z vlastnej chyby. Pri predaji som mal jedného rovnocenného partnera a malého investora, tak som na tom získal celkom dobre.“



Dnes má Calacanis inú firmu, aj tá prešla od roku 2007 mnohými zmenami. "Mal som naozaj zaujímavý nápad. Postavil som skutočne vydarený systém, získali sme príjmy z programu AdSense vo výške 10 miliónov USD. Ale môj bývalý partner Google, si potom v podstate odniesol všetko. Bola to ďalšia dobrá lekcia. Ak obchodujete s obsahom, nemali by ste obchodovať s Facebookom a spoločnosťou Google. Nemali by ste používať ich reklamné siete. Svoj obsah musíte u nich ľahko podporovať a získať všetku návštevnosť pre seba."







Väčšinu svojho majetku Calacanis nadobudol vďaka investovaniu. Vo svojich prvých štyroch investíciách mal dva startupy. Uber v tom čase takmer nikto nepoužíval, ale Calacanis, ešte ako novinár, spoznal Travisa Kalanicka. Nadchol sa pre myšlienku zdieľanej dopravy z dôvodu, že nerád chodí pešo kvôli svojej Achillovej päte. "Nemusím mať asistentku, ktorá mi rezervuje auto na určitý čas. Jednoducho si ho sám zavolám, keď potrebujem, navyše fakturácia je automatická a dokázal som na cestovaní ušetriť. Takže som si pomyslel, že je v tom asi miliarda dolárov. Ale v skutočnosti nemusíte pochopiť myšlienku, nemusíte vedieť, či pôjde o úspešný projekt, v prípade anjelského investovania vás môže osloviť niekto, kto bude úspešný vo svojom živote. Ani sa s ním nemusíte rozprávať, stačí sa mu pozrieť do očí, keď spustí, a máte jasnú indíciu.“

Sú to tri veci, ktoré podľa Calacanisa anjelskí investori poskytujú: peniaze, sieť kontaktov a poradenstvo. A je tu ešte jedna, vaše sociálne postavenie. Calacanis tvrdí, že nie je dôvod, aby nový investor vsadil na ešte nespustené startupy. Radšej by si mal vybrať existujúcu začínajúcu firmu, niekoho, kto už zverejnil údaje za ostatných šesť mesiacov. "Ak by som radil svojim rodičom alebo môjmu bratovi, povedal by som 1 až 10 % z vášho čistého majetku, neinvestujte nič viac. Alebo pod 5 % pre niekoho, kto potrebuje peniaze v určitom okamihu. Ak máte rodinu a deti, na krku hypotéku, bolo by šialené dať niekomu peniaze ako anjelský investor.“





Príklad, akým je Calacanis, ukazuje, že anjelským investovaním prichádza šanca zdvojnásobiť svoje bohatstvo alebo ho dokonca zdesaťnásobiť. Ale to je už prípad niekoho, kto nemá všetky vajíčka v jednom košíku a svoje portfólio zabezpečené a vyvážené natoľko, že ho prípadný neúspech nedokáže rozhádzať.