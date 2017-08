Úspech montážnych liniek: Ako dokážu mať Česi najnižšiu nezamestnanosť v EÚ?

Zdroj: quartz

Ako v iných postkomunistických krajinách, aj v Českej republike je práca pomerne lacná. Priemerné hodinové náklady na prácu v roku 2016 boli len 10,20 eura. To je výrazne pod priemerom EÚ 25,40 eur. To však úplne nevysvetľuje nízku nezamestnanosť v krajine, pretože také Bulharsko, Maďarsko aj Poľsko majú ešte nižšie náklady na prácu. Mzdy v Českej republike prudko rastú, v prvom štvrťroku 2017 sa nominálna mzda zvýšila o 5,3 %, resp. o 2,8 % po zohľadnení inflácie.

Česká republika vďačí za svoje úspechy továrenskej práci. Priemyselná výroba krajiny vykazuje v porovnaní s ostatnými v EÚ zaberá najväčšiu časť hospodárstva a predstavuje viac ako tretinu všetkých zamestnancov. Výroba automobilov spoločnosťami ako Toyota, Peugeot, Citroën, Škoda a Hyundai je dnes kľúčová pre českú ekonomiku.

Vládne iniciatívy z 90. rokov, ktoré zahŕňajú daňové úľavy pre nové spoločnosti, či vyčlenenie financií na vytváranie nových pracovných miest, prilákali vysoké úrovne zahraničných investícií. Tie rástli aj po vstupe krajiny do EÚ v roku 2004.



Podľa Davida Mareka, hlavného ekonóma spoločnosti Deloitte Praha, miera nezamestnanosti v krajine je nízka z dvoch hlavných dôvodov:

- pracovné miesta v montážnych závodoch sa pomerne ľahko vytvárajú, pretože sú lacné a vládne stimuly posilnili atraktivitu Českej republiky pre globálne výrobné spoločnosti,

- český hospodársky cyklus je úzko spojený s ekonomickým zdravím EÚ.



Keď sa Európe darí, Česká republika je na tom ešte lepšie, hovorí Marek. A práve teraz sa Európe darí pomerne dobre. Ekonomika regiónu vzrástla v druhom štvrťroku oproti predchádzajúcemu roku o 2,2 %, zhruba rovnako ako v USA.

Ale úspech Čechov sa môže v budúcnosti pretaviť na problémy. Vysoký rast miezd je naliehavým problémom. Podľa Mareka rastú mzdy kvôli nedostatku pracovných síl, čo zabraňuje rýchlejšiemu rastu ekonomiky. Podobne ako aj v iných krajinách, populácia starne. Administratívne a byrokratické prekážky sťažujú firmám situáciu pri zamestnávaní zahraničných pracovníkov na obsadenie otvorených pozícií.





Marek hovorí, že krajina si nemôže dovoliť, aby mzdy rástli rýchlejšie ako produktivita. Česká republika je "montážnym centrom Európy, nie znalostným," hovorí, čo znamená, že má veľa lacných a len nízku kvalifikáciu vyžadujúcich pracovných miest, pričom nerozvíja zručnosti a vedomosti, aby sa významne zvýšila produktivita pomocou sofistikovanejších procesov. Aby sa nezamestnanosť udržala na nízkej úrovni, vláda potrebuje zmeniť svoj systém devízových stimulov, aby podporila vytváranie vysokokvalifikovaných pracovných miest, a to zlepšením vzdelávacieho systému. Hoci má česká republika vysokú mieru stredoškolsky vzdelaných, relatívne málo ich pokračuje v získaní vysokoškolských alebo odborných kvalifikácií.

Najzrejmejším rizikom závislosti na montážnych linkách je automatizácia. Podľa štúdie OECD zverejnenej minulý rok čelí Česká republika najväčšiemu riziku straty pracovných miest kvôli automatizácii spolu so Slovenskom, kde máme podobne výrobne zameranú ekonomiku.





Dnes môžu Česi oslavovať, dostavili sa úspechy z oblasti výroby, ale dôležité bude zvážiť dlhodobé dôsledky, ktoré by to mohlo vyvolať. Možno sa až priveľmi, tak my na Slovensku, spoliehajú na pracovné miesta, ktoré by už čoskoro mohli patriť robotom.