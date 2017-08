Americký akciový trh dosahuje ďalšie rekordy

dnes 11:01 -

Americký akciový index Dow Jones v utorok už piaty deň po sebe uzavrel na rekordnom maxime. Pripísal si 0,3 percenta a stúpol na 21 963,92 bodu. Index Standard & Poor's 500 posilnil o 0,2 percenta na 2 476,35 bodu a technologický Nasdaq si prilepšil tiež o 0,2 percenta, a to na 6 362,94 bodu. "Akciový trh by mohol dnes dosiahnuť historické maximum 22 000 bodov," napísal v utorok na Twitteri o indexe Dow Jones americký prezident Donald Trump pred ukončením obchodovania. Podľa analytikov by však bolo chybné pripísať nedávne rekordy trhu úplne Trumpovi.

"Trump si samozrejme veľkú časť toho pripisuje, ako by urobil takmer každý prezident, ale veci, ktoré ovplyvňujú trh teraz, nie sú vecami, ktoré na trhu boli v uplynulých šiestich mesiacoch," povedal Randy Frederick zo Schwab Center for Financial Research. Akcie posilnili po Trumpovom volebnom víťazstve v novembri minulého roka. Išlo o výsledok nádeje, že Trump a republikánmi kontrolovaný Kongres zrealizujú politiku v prospech podnikateľov. V posledných mesiacoch však Washington mal niekoľko neúspechov, na ktoré poukazuje najnovší neúspešný pokus v Senáte o zrušenie zákona o dostupnej zdravotnej starostlivosti (Affordable Care Act). Podľa analytikov rast trhu v niekoľkých posledných mesiacoch by sa mal pripísať vyšším ziskom amerických firiem a zlepšovaniu zahraničných ekonomík.

Európskym akciovým trhom sa v utorok tiež darilo. Akciový index nemeckej burzy DAX si prilepšil o 1 percento. Francúzsky index CAC 40 posilnil o 0,8 percenta a britský akciový index FTSE 100 stúpol o 0,7 percenta. Posilnil aj japonský trh. Hlavný tokijský index Nikkei 225 v stredu vzrástol o 0,5 percenta a uzavrel na úrovni 20 080,04 bodu.