Ako vyzerá lukratívne sídlo firmy v Bratislave?

dnes 11:05 -

Lenže, sídlo firmy v hlavnom meste nie je nutné za každú cenu spájať s vysokým nájmom a nákladmi. Na túto adresu sa dokonca nemusíte ani sťahovať a byť osobne prítomní pri vybavovaní dôležitých vecí. Ak sa vám to zdá trochu "pritiahnuté" za vlasy, prečítajte si celý článok, v ktorom zistíte, ako sa môže vaše podnikanie stať súčasťou registračného sídla firmy v Bratislave.

Povinnosti, ktoré vás čakajú, ak sa rozhodnete pre takéto sídlo

Zapísanie sídla spoločnosti je pomerne jednoduchou záležitosťou, ktorá sa dá vybaviť veľmi rýchlo, pokiaľ samozrejme viete, na koho sa je potrebné obrátiť. Dokonca je to povinnosť zo zákona, ktorú musíte splniť pri záujme o založenie s.r.o.. Ak tak neurobíte, nemusíte sa vyhnúť sankciám vo forme pokuty a prípadne nútenej likvidácie celej spoločnosti.

Potrebujete súhlas vlastníka budovy?

To je asi najdôležitejší dokument, ktorý vás vo viacerých prípadoch oprávňuje na užívanie stavby a výhod, ktoré z toho plynú. Pri klasickom prenájme je to samozrejme komplikované aj tým, že platíte omnoho viac, pretože sem spadajú aj údržba s prevádzkou. Pokiaľ potrebujete navyše zamestnať pracovníka na jej obsluhu, zvýši sa to na niekoľko stoviek eur mesačne.

Svoje komunikačné centrum môžete mať aj vo forme on-line, kde sa všetkým týmto poplatkom celkom určite vyhnete. V priemere si za ponuky virtuálnych kancelárií môže podnikateľ zaplatiť mesačne už od 7,90 €, čo je len v porovnaní s platom za zamestnanca naozaj minimum.







Sídlo spoločnosti priamo v byte?

Je to možné a dovoľuje to aj zákon. Klasickú virtuálnu kanceláriu nemusíte mať priamo v mieste svojho podnikania, čo viacerí podnikatelia využívajú aj z osobných dôvodov, kde si svoju súkromnú dresu potrebujú chrániť. Samozrejme, že to možnosť sídla s.r.o. v byte nijako nevylučuje. Tu sa však tiež musí brať ohľad na vlastníka bytu a niekedy aj ostatných nájomníkov, čo tiež závisí aj od druhu zvolenej podnikateľskej činnosti.

Tento krok vám každopádne otvára nové možnosti a môže z vašej prehliadanej spoločnosti urobiť veľkého hráča v danom odbore. Stačí mať len záujem a všetku potrebnú administratívu prenechať odborníkom.