Neľútostná pravda o úspechu: Už žiadne nákupy, stačí vám aj to, čo už máte

Zdroj: INC

Foto: SITA/AP

dnes 0:58 -

Úspech sa nikdy nedostaví po získaní toho, čo nemáte. Záleží skôr od toho, čo ste ochotní urobiť s tým, čo už máte. Väčšina ľudí nedokáže dosiahnuť hranice pri veciach ktoré má. Myslia si, že absencia noviniek ich obmedzuje pri výkone. Pritom ani zďaleka sa nedokážu priblížiť k hraniciam toho, čo im umožňuje to novšie, alebo rýchlejšie, či dokonalejšie. Preto trávia čas hľadaním čoraz lepších a dokonalejších vecí, namiesto toho, aby hľadali spôsoby, ako zlepšiť seba.

V tomto ročnom období je z roka na rok čoraz populárnejšia cyklistika. Už ani potravinárske reťazce si tento trend nenechávajú ujsť a ponúkajú cyklistom rôzne vychytávky. Samotný bicykel, hoci hipsterský trend je vytiahnuť z pivnice starý favorit, alebo libretu, prechádza vážnym technologickým vývojom. Zdokonalenia, ako kostra z uhlíkových vlákien, elektrický pohon, moderná aerodynamika a mnohé iné, robia z bicykla neuveriteľne sofistikovaný a zároveň drahý športový/dopravný prostriedok. Stačí si zájsť na hrádzu, cyklochodník, alebo nebodaj na preteky v triatlone a uvidíte, čo je práve hit sezóny. Stovky bicyklov, ktoré majú cenovku vo výške ojazdeného auta. Drahé značkové veci sa aj v tejto oblasti života stávajú skôr normou, ako výnimkou.

Pred niekoľkými rokmi som sa stretol s priateľom, ktorý je profesionálny cyklista, ale čo je podstatnejšie, vyjadruje sa neraz až píliš priamočiaro pri prezentovaní svojich názorov. Ako inak, stretli sme počas cyklovýletu, keď sme sa ako väčšia skupinka usadili pri stole, aby sme zahasili smäd. Istý pán pri stole hovoril o svojom pláne, kúpiť si mimoriadne drahý bicykel. "Bude určite lepší než to čo mám teraz, určite to bude stáť za to," vyhlásil, očividne presvedčený, že prísediaci profesionálny cyklista jazdiaci na špičkovom kúsku bude určite súhlasiť."Aaaaale kdeže," nečakane mu oponoval môj priateľ. "Keby som bol tebou, nemíňal by som svoje peniaze za ľahší bicykel. Urobíš lepšie, ak sa ti podarí zhodiť 5-10 kíl." A s tým sa skupina rozišla. "To bolo od teba dosť drsné," povedal som mu neskôr. "Možno," odpovedal mi priateľ. "Ale namiesto toho, aby sa ľudia pozreli do zrkadla, radšej hľadajú ďalšiu lepšiu vec, pretože je to jednoduchšie. Ak nepatríš k vrcholovým športovcom, o výbavu by si sa ani nemusel starať. nemala by ťa vôbec vzrušovať. Samozrejme, zlepšiť sa, to by chcelo veľa práce. Takto stačí zájsť do obchodu a vytiahnuť platobnú kartu."

Možno ten chlap má nedostatok taktu, ale treba mu dať za pravdu. O kilo, či pár deka ľahší bicykel nie je nič v porovnaní s tým, že si naň sadne o 10 kíl ľahší jazdec. O kilo, či pár gramov ľahší bicykel nie je nič v porovnaní so zlepšením si kardiovaskulárnej kondície alebo fyzickej vytrvalosti. Hmotnosť bicykla má význam len vtedy, ak ste už vyčerpali všetky vlastné možnosti na zvýšenie výkonu. Až potom má zmysel utrácať stovky či tisíce eur v nádeji, že získate novú, pre vás nepoznanú pridanú hodnotu, ktorá sa len v tom najlepšom prípade dokáže zmeniť na výhodu.





Mnohé firmy dnes robia vlastne to isté. Výrobné podniky neváhajú investovať do komplexného systému zberu dát, sofistikovanej automatizácie a do intuitívneho rozhrania človek-stroj. Tieto investície však neraz nedokážu ovplyvniť konečný výsledok. Výstup sa ukázal výrazne slabší, než čo predpokladala štúdia založená na tých najkonzervatívnejších kritériách. Straty sa vyšplhali do závratných výšin, pracovníci nemohli robiť svoju prácu tak ako boli zvyknutí, nastala nervozita. "No, musíte pochopiť, že ako organizácia sme odhodlaní poskytnúť našim zamestnancom každý nástroj, ktorý potrebujú na to, aby robili svoju prácu lepšie," znela odpoveď. Obdivuhodné, ale zároveň aj zavádzajúce. Napríklad načo vynaložiť tisíce na nové počítače s rýchlejšími procesormi, keď ich zamestnanci používajú ako kancelárske stroje výhradne na vytváranie tabuliek a jednoduchých databáz? Rýchlosť procesora asi nezohráva až tak podstatnú úlohu.

Ďalšie príklady nájdeme v tom istom odvetví, v sektore výroby. Firmy, ktoré používajú automatizáciu len v oklieštenej podobe, ručné systémy na zber údajov, tlačidlá a gombíky namiesto dotykových obrazoviek, sú často výrazne produktívnejšie. Radšej investovať tam, kde sa to oplatí viac, aby sa postarali, že zamestnanci získajú nové zručnosti, skúsenosti a lepšie platenú prácu.

Nákup nového v záujme bezduchej inovácie je jednoducho hlúpa investícia. Nákup nového bicykla vás automaticky nezmení na lepšieho jazdca. Nákup nových technológií automaticky nepremení vás ani vašu spoločnosť. Každá investícia do technológií - v skutočnosti však každá investícia - by mala viesť k úsporám alebo kvantifikovateľnému zlepšeniu. Technológia je hodnotná iba vtedy, ak sa k výsledkom dopracujete rýchlejšie, lacnejšie alebo budú výstupy lepšie. Ak nie, sú to len vyhodené peniaze, ktoré sa dali niekde inde využiť lepšie.

Pozrite sa do zrkadla. Uvidíte tam to, čo by ste v prvom rade mali zlepšiť. Sami seba. Môžete takmer vždy dosiahnuť výrazne lepšie výsledky aj s tým, čo už máte. Musíte sa pokúsiť dostať zo seba maximu, a potom možno zistíte, že už nikdy nebudete musieť míňať svoj čas ani peniaze na hľadanie novšej, dokonalejšej veci. Pretože tá ďalšia dokonalejšia vec ste vy sami.