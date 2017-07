Keď sú dobré správy zlé

Zdroj: FT;bloomberg

Dnes musí ECB bojovať proti nemeckým kritikom a dohliadať na nebývalý stimulačný plán, Draghi sa tak stal rizikovým faktorom pre investorov. Jeho vyhlásenie minulý mesiac, že ​​eurozóna úspešne porazila defláciu, mali znamenať ďalšie malé víťazstvo v trvalom oživení kontinentu.

"Môžeme byť presvedčení, že naša politika funguje a že tieto riziká sa zmenšili, hrozba deflácie je preč," povedal Draghi koncom júna. Ale v horúcom turbulenčnom svete pokrízovej menovej politiky sú aj tie dobré správy zlé.

Optimizmus ECB bol prijatý ako signál, že sa centrálna banka chystá okresať program výkupu dlhopisov vo výške 60 miliárd eur za mesiac, ktoré mal trvať až do decembra. Euro od mája 2016 riadne posilnilo, dostalo sa na svoju najvyššiu úroveň a náklady na pôžičky nemeckej vlády sa za tri týždne zdvojnásobili (aj keď naďalej dosahujú 0,56 %).

Program kvantitatívneho uvoľňovania spustila ECB v marci 2015, keď sa inflácia pohybovala okolo nulovej úrovni a rast bol len nepatrný. QE, alebo tlač elektronických peňazí, je určené na zvýšenie cien aktív, stimuláciu poskytovania pôžičiek a zníženie mien na podporu exportnej konkurencieschopnosti. Tento balík zafungoval. Rast eurozóny v tomto roku zvyšuje svoju dynamiku, nezamestnanosť je na osemmesačnom minime a inflácia je späť nad 1 %.

Ale hovoriť víťazstvo pre Draghiho je predsa len predčasné.





"Naša misia ešte nie je splnená," uviedol šéf ekonómov centrálnej banky Peter Praet začiatkom tohto mesiaca.

Rovnako ako v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve, ekonomika bloku stále zaostáva v oblastiach, ktoré najviac pociťujú jeho občania. Nezamestnanosť je nízka, ale neistota ohľadom pracovných miest stúpa. Miera "podzamestnanosti", kedy ľudia žiadajú o viac práce, dosahuje 18 %, čo je dvojnásobok oficiálnej miery nezamestnanosti. Rast miezd zostáva na úrovni menšej ako polovica dosiahnutej úrovne z roku 2007.

Centrálne bankovníctvo je profesia, v ktorej je dôveryhodnosť postavená na komunikácii. Trhové záchvaty, ktoré vyvolávajú Draghi slová, sú nežiaducim prvkom. Preto aj na dnešnej konferencii sa pred novinármi bude snažiť zdôrazniť "stabilné", "postupné" a "pomalé" tempo utlmovania stimulov. Očakáva sa, že formálne oznámenie o začiatku taperingu bude odložené najskôr na september.

Je možné, že vzhľadom k ostatnému posilneniu eura bude veľmi opatrný a tak holubičí ako sa len dá.

Dnešný výkon Maria Draghiho, v zvolenom tóne a v obsahu, bude kľúčom k obnoveniu trhovej viery. Viery, že tento Talian je ten pravý muž, na ktorého sa dá spoľahnúť aj počas letnej dovolenky. Je možné, že vzhľadom k ostatnému posilneniu eura bude veľmi opatrný a tak holubičí ako sa len dá. To by ale mohlo neželane tlmiť inflačné tlaky v eurozóne.



"Všetky centrálne banky čakajú na Draghiho a na to, ako sa vyvinie ďalšia politika ECB. Väčšina z nich si pravdepodobne počká na prvotné kroky európskej menovej autority a až potom sa rozhodne samostatne konať," povedal pre agentúru Bloomberg ekonóm privátnej banky Julius Baer, Janwillem Acket.

Spoločným menovateľom severnej a východnej Európy je nedostatočne vysoká inflácia. V eurozóne je inflácia pod cieľom od roku 2013.







V Rumunsku rastie ekonomika o päť percent, ale inflácia je pod hranicou jedného percenta.

Sadzba je v súčasnosti nastavená na 1,75 percentách kvôli obavám z nadmerného prílivu špekulatívneho kapitálu zo zahraničia.



Švédsko nedosiahlo svoj dvojpercentný cieľ už viac ako päť rokov. Guvernér Riksbank Stefan Ingves už v júni potvrdil, že centrálna banka nebude politiku meniť pred rokovaním ECB. Do toho navyše odhadol, že zhruba do polovice budúceho roka nebude svoju expanzívnu politiku nijako redukovať. Spolu so svojimi kolegami vraj ale robia všetko preto, aby švédska koruna neposilňovala, a to vrátane varovania ohľadom možných zásahov priamo na trhu, kedy používajú tú istú stratégiu, ktorú používala švajčiarska centrálna banka niekoľko rokov.

Najväčšou inflačné zmenou v Európe prešlo Švajčiarsko, kde vinou výrazného posilnenia meny spadli ceny najviac za posledných šesťdesiat rokov. Guvernér švajčiarskej centrálnej banky už niekoľkokrát naznačil, že sadzby nemieni zvyšovať ešte predtým, než tak urobí ECB.

Guvernér poľskej centrálnej banky zasa uviedol, že súčasná sadzba 1,5 percenta by mohla zostať aktuálne do konca roka 2018, alebo dlhšie. Reagoval tak predovšetkým na nízku infláciu, ktorú silný zlotý dostal o jeden percentuálny bod pod inflačný cieľ.