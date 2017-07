Kvartálny zisk výrobcu motocyklov Harley-Davidson klesol takmer o 8 %

dnes 16:16 -

Čistý zisk Harley-Davidson dosiahol v 2. kvartáli 258,9 milióna USD (225,88 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka predstavoval zisk 280,4 milióna USD. Medziročne to znamená pokles o 7,7 %. Upravený zisk na akciu klesol o 4,5 % na 1,48 USD. Aj napriek tomu prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,38 USD.



Tržby z predaja motocyklov a s tým súvisiacich produktov klesli na 1,58 miliardy USD z 1,67 miliardy USD v 2. štvrťroku minulého roka. Analytici očakávali tržby na úrovni 1,59 miliardy USD. Podpísal sa pod to najmä slabší predaj motocyklov na domácom trhu, ktorý klesol takmer o desatinu.Maloobchodný predaj motocyklov Harley-Davidson klesol vo svete o 6,7 %. Na kľúčovom americkom trhu sa predaj znížil o 9,3 % a predaj na medzinárodných trhoch zaznamenal pokles o 2,3 %.Firma očakáva, že v 3. kvartáli dodá predajcom v celom svete od 39.000 do 44.000 motocyklov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 10 až 20 %. Za celý rok 2017 plánuje dodať od 241.000 do 246.000 motocyklov. V porovnaní s minulým rokom to predstavuje pokles o 6 až 8 %. Spoločnosť pôvodne očakávala, že objem dodávok sa v porovnaní s rokom 2016 meniť nebude, prípadne klesne, ale len v minimálnej miere.