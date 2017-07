Do levickej nemocnice vstupuje skupina AGEL

dnes 13:16 -

NITRA 18. júla (SITA) - Do Nemocnice s poliklinikou Levice vstupuje skupina AGEL. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) schválilo prenájom nemocnice na 20 rokov spoločnosti Nemocnica Levice s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je podľa obchodného registra AGEL SK, a.s. Nový prevádzkovateľ chce v nemocnici stabilizovať personálnu situáciu a investovať do jej rozvoja a modernizácie, k čomu sa zaviazal v schválenom investičnom pláne.

„Našou snahou je zabezpečenie ďalšieho rozvoja levickej nemocnice, ktorý sa prejaví rastom kvality zdravotníckych služieb pre obyvateľov regiónu,“ uviedol predseda predstavenstva AGEL SK a.s. Michal Pišoja. Ročné nájomné bude 120-tisíc eur bez DPH.

Levickú nemocnicu doteraz prevádzkoval samosprávny kraj prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami, n.o. Kraj prehral súdny spor s bývalým prevádzkovateľom nemocnice – neziskovou organizáciou Nemocnica s poliklinikou Levice n.o. Súd rozhodol, že výpoveď, ktorú mu dal NSK v novembri 2009, je neplatná a nájomný vzťah naďalej trvá. Právnym nástupcom prevádzkovateľa, ktorý je v likvidácii, sa stala spoločnosť Wordio s.r.o., ktorá kraju predstavila AGEL ako investora. Predseda NSK Milan Belica pred časom povedal, že kraj nemá inú možnosť ako so spoločnosťou rokovať.

AGEL si od kraja prenajme aj Všeobecnú nemocnicu Komárno na ďalších 20 rokov. Skupina vyhrala verejnú súťaž prostredníctvom svojej novozaloženej spoločnosti Nemocnica Komárno s.r.o. Doteraz nemocnicu prevádzkovala nezisková organizácia FORLIFE, manažérsky ju riadila skupina AGEL. Ročné nájomné bude predstavovať 110-tisíc eur a prevádzkovateľ tu má do siedmich rokov preinvestovať sedem miliónov eur. Ako informovala tlačová hovorkyňa AGEL SK, a.s. Alžbeta Sivá, skupina sa chce prioritne zamerať na obnovu internistického pavilónu, výstavbu centrálneho príjmu a projekt výstavby komplexného nadregionálneho onkologického centra.