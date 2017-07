Brexit je podľa bývalého britského premiéra Blaira možné zastaviť

dnes 13:46 -

Existuje možnosť, že Veľká Británia nevystúpi z Európskej únie. Uviedol to bývalý britský premiér Tony Blair v článku, ktorý v sobotu publikoval jeho Inštitút pre globálnu zmenu. Blair konštatoval, že zastavenie brexitu je "nevyhnutné", aby sa predišlo vážnym ekonomickým škodám. Bývalý premiér napísal, že lídri EÚ "by mohli byť prístupní reforme a vyjsť nám v ústrety" v záujme udržania Británie v bloku. Podľa jeho slov by to mohlo zahŕňať kompromis v oblasti voľného pohybu osôb. Ide o kľúčové pravidlo EÚ, ktoré je v rozpore s cieľom Británie obmedziť imigráciu.

Blair uviedol, že od referenda o britskom členstve v EÚ z júna 2016 sa podmienky v Británii a Európe zmenili. Konštatoval, že Európa má niekoľkých nových lídrov, vrátane francúzskeho centristického prezidenta Emmanuela Macrona, a minulomesačné voľby v Británii boli pre konzervatívnu vládu neúspešné. Blair okrem toho pre Sky News povedal, že "každý deň nám prináša nové dôkazy" toho, ako brexit škodí Británii, keďže ekonomický rast sa spomaľuje a hodnota libry od júna 2016 prudko oslabila. Britská premiérka Theresa Mayová, ktorá v marci odštartovala dvojročné obdobie odchodu z EÚ, však trvá na tom, že proces je nezvratný.