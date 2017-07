O pekárske remeslo je veľmi slabý záujem

dnes 11:46 -

Ľudia si dostatok chleba necenia. Dôvodom je, že spoločnosť sa má podstatne lepšie ako v minulosti. Vážnosť pekárskeho remesla tak ustupuje. V rozhovore pre TASR to uviedol dlhoročný odborník a zakladateľ pekárskeho výskumu Vojtech Szemes.

"Práca pekára nie je zďaleka tak vážená, ako bola v minulosti, keď som ja alebo otec začínali. V minulosti ak bol pekár dobrý, tak patril medzi vážených živnostníkov, pretože sa staral o základnú potravinu. Dnes to tak nie je. Deti sa hanbia priznať, že sa učia za pekárov. Remeslo stratilo prestíž," konštatuje Szemes.

Podľa neho rodičia nechcú dať deti vyučiť za pekárov. "O remeslo je veľmi slabý záujem. Na celom Slovensku je teraz možno okolo šesť až osem detí, ktoré sa učia len za pekára," tvrdí Szemes.

Dôvodom je podľa neho aj to, že pekárska práca je monotónna. "Vychovávajú sa ľudia, aby vedeli obsluhovať stroje. Ak sa človek naučí pekárske remeslo, tak vie vyrobiť kvalitné výrobky," doplnil Szemes.

Hrozí tak, že pekári nebudú mať svoje zručnosti komu odovzdať. "Keď sa nebude nič robiť, tak medzinárodné monopoly prevalcujú slovenských pekárov. My máme kapacity, aby sme dokázali zásobiť čerstvými pekárskymi výrobkami aj 10-miliónové Slovensko. Ale máme tu zmrazovanie výrobkov, dopekanie výrobkov. V Bratislave bolo kedysi 70 malých pekární. Keby bolo dnes 10 fungujúcich pekární, pomohlo by to. Ale nie je. Pekári zatvárajú prevádzky," dodal Szemes.