Luxus v podaní Putina: Drahé hodinky rozdá, do posilňovne si dá tepláky z hodvábu a kašmíru

Z oficiálnych dokumentov, ktoré Kremeľ vlani zverejnil, vyplýva, že ruský prezident má malý pozemok a byt s garážou. Neoficiálne sa ale hovorí o dvadsiatke palácov a víl, medzi ktorými je aj "tajomný palác" na pobreží Čierneho mora, ktorého stavba bola podľa niektorých tvrdení financovaná z verejných zdrojov a mala stáť zhruba miliardu dolárov. Na pozemku vraj okrem iného nájdeme aj športové centrum, súkromné ​​divadlo či tri heliporty.

V roku 2012 zverejnil dnes už zosnulý bývalý vicepremiér a neskorší Putinov kritik a opozičný politik Boris Nemcov správu, v ktorej uvádza, že Putinov životný štýl sa dá porovnávať s "monarchom z Perzského zálivu či extravagantným oligarchom" a nie s "galejníkom", akoto v roku 2008 na jednej tlačovej konferencii Putin tvrdil. Podľa správy Putin vlastní 58 súkromných lietadiel, 15 helikoptér a štyri jachty. Lietadlá majú celkovú hodnotu 1 miliardu dolárov a len toaleta v jednom z nich vraj stála 100 tisíc dolárov, na výzdobe interiéru sa údajne podieľali klenotníci. Ďalej podľa Nemcovej správy vlastní Putin štyri jachty, z ktorých každá vyžaduje údržbu za tisíce dolárov. Napríklad v roku 2005 vraj vynaložil 1,2 miliardy dolárov na modernizáciu jachty Rossiya. Jedna z jácht pri svojej dĺžke 53,7 metra má na palube okrem iného bazén, vodopád či vínnu pivnicu. Klenotom jeho flotily je vraj päťposchodová jachta s vírivkou, barbecue, kolonádou z javorového dreva a obrovskú kúpeľňou obloženou mramorom. Ďalšia luxusná jachta, Olympia, v hodnote 35 miliónov dolárov, je 57 metrov dlhá. Putin ju vraj dostal ako darček od Romana Abramoviča, oligarchu a vlastníka futbalového klubu FC Chelsea London.





Jachty a nehnuteľnosti nie sú všetko, Putin je známy tým, že sa stará o svoj zovňajšok. Za zrejme najdiskutovanejší módny doplnok sa dajú považovať jeho hodinky. V správe uverejnenej v roku 2012 sa píše, že ich má Putin jedenásť, v celkovej hodnote 687 tisíc dolárov. Podľa denníka Russia Beyond the Headlines sú najdrahším kúskom Putinovej zbierky hodinky Tourbograph Perpetual "Pour Le Mérite" od A.Lange& Söhne, ktoré stoja pol milióna dolárov. Medializované správy hovoria o tom, že na zozname monackej aukčnej siene pre aukciu v júli je uvedený vzácny kúsok Patek Philipe, za minimálne milión dolárov, patriaci Vladimírovi Putinovi. Hovorca informáciu oficiálne popiera.

Putin ale na svojich hodinkách úplne nelipne. Už dvakrát ho nakrútili, ako si ich dal z ruky dole a niekomu ich venoval. Obaja obdarovaní, raz to bol sibírsky chlapec, inokedy robotník z továrne, tak dostali hodinky švajčiarskej značky Blancpain, ktorých cenu Nemcov odhaduje na viac ako 9 tisíc dolárov za kus.

Ďalšou kapitolou je prezidentova garderóba. Novinár Ben Judah, ktorý tri roky zbieral informácie pre svoju knihu o Rusku a Putinovi, tvrdí, že ruský prezident nosí najradšej obleky šité na mieru a kravaty značky Valentino. Russia Beyond the Headlines Putinovu záľubu potvrdzuje s tým, že prezident uprednostňuje značky Kiton a Brioni. "Takéto obleky sú od začiatku do konca zhotovované jedným jediným krajčírom, ušitie trvá niekoľko hodín a ceny oblekov začínajú na 5500 dolároch,“ napísla denník podľa ktorého má Putin už desať rokov vlastného stylistu, ktorý mu vraj "odstraňuje z oblečenia všetky etikety, aby ich novinári nevideli."





Luxus nepatrí len do Putinovej pracovne, Putinovej tepláky od Loro Piana z hodvábu a kašmíru stoja 1425 dolárov, že ide skutočne o túto značku, potvrdil neskôr aj jej hovorca. Nohavice pritom Putin skombinoval s iným tričkom. V prípade, že by bolo rovnakej značky, stál by jeho športový outfit zhruba 3.200 dolárov.