Nová finančná kríza podľa Yellenovej za jej generácie už nebude

Šéfka amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Janet Yellenová je presvedčená, že regulátori v bankovníctve dostatočne zlepšili finančný systém a svet už za jej generácie nezažije ďalšiu finančnú krízu. Reformy zrealizované v bankovníctve v posledných rokoch výrazne zvýšili bezpečnosť finančného systému, povedala Yellenová v utorok v prejave na pôde British Academy v Londýne. "Povedala by som, že už nikdy nebude ďalšia finančná kríza? " položila Yellenová rečnícku otázku, na ktorú odpovedala vyjadrením nádeje a presvedčenia, že taká kríza nenastane za jej života.

Časť účastníkov finančného trhu čoraz viac znepokojuje to, že ceny niektorých aktív, ako sú akcie a obytné nehnuteľností, začínajú byť trochu nadhodnotené, a to takým spôsobom, ako boli pred vypuknutím finančnej krízy. Yellenová však uviedla, že finančný systém je schopnejší zvládnuť akékoľvek šoky, ktoré by mohli nastať, ak sa investori začnú zbavovať aktív. "Myslím si, že máme silný bankový sektor, ktorý je dobre kapitalizovaný a má veľa likvidity," konštatovala šéfka Fed-u.

Yellenová zároveň pripustila, že nadchádzajúci odchod Veľkej Británie z Európskej únie pravdepodobne ovplyvní britskú ekonomiku. "Som si istá, že bude obdobie neistoty v otázke, ako sa to vyvinie," konštatovala.