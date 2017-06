Miera nezamestnanosti v Maďarsku klesla na 4,4 %

dnes 10:01 -

Nezamestnanosť v Maďarsku zaznamenala za 3-mesačné obdobie do konca mája pokles, čím sa priblížila k 4-% hranici. Uviedol to dnes maďarský štatistický úrad s tým, že výsledky potvrdili pôvodné očakávania.

Podľa štatistického úradu dosiahla nezamestnanosť v Maďarsku za tri mesiace od marca do konca mája 4,4 % oproti 4,6-% úrovni za obdobie od februára do konca apríla. Na porovnanie, v období od marca do konca mája v minulom roku dosiahla miera nezamestnanosti v Maďarsku 5,5 %.

Naopak, miera zamestnanosti zaznamenala mierny rast. Zatiaľ čo v 3-mesačnom období február - apríl dosiahla 58,6 %, v období marec - máj predstavovala 58,8 %.