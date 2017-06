Peniaze nie sú všetko: Pozrite si platy najmocnejších ľudí planéty

Zdroj: CNN;moneymag

Foto: TASR/AP;SITA/AP

dnes 9:45 -

Z rebríčka vyplýva, že americkí lídri sú platení zo všetkých najlepšie.



Plat bývalého prezidenta Baracka Obamu sa pohybuje vo výške 358 tisíc eur ročne. Mesačne to v prepočte vychádza na takmer 30-tisíc eur. Oproti súčasným kandidátom na prezidenta to je ale len zlomok. Hillary Clintonová a Donald Trump zarobili za minulý rok vyše 9 a pol milióna eur, respektíve 500 miliónov eur.







Druhý najvyšší plat má zo svetových lídrov kanadský premiér Justin Trudeau, ktorý si zarobí 233 tisíc eur ročne. Za ním nasleduje nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorej ročne na účet príde 217 tisíc eur. Sťažovať by sa nemal ani japonský premiér Shinzata Abé, ktorý zarobí rovnako ako Merkelová. Tesne za nimi je juhoafrický prezident Jacob Zuma s platom 185 tisíc eur ročne, francúzsky prezident Francois Hollande zarobí 177 tisíc eur a britská premiérka Theresa Mayová 166 tisíc eur.



Pomerne "nízkym" platom sa môže pochváliť Vladimir Putin. Zarobí zhruba 123 tisíc eur ročne, ale stále je na tom lepšie ako bývalý taliansky premiér Matteo Renzi, ktorý zarobí 108 tisíc eur ročne. Si Ťin-pching sa tiež nemá čím chváliť, jeho plat je 18 tisíc eur ročne. V porovnaní s ním je na tom lepšie aj slovenský prezident Andrej Kiska s platom 110 tisíc eur ročne, či premiér Robert Fico s platom 57 tisíc eur ročne.