Slováci v Británii najviac pracujú v službách, tvrdí veľvyslanec Ľ. Rehák

Brexit je určite príležitosť pre občanov Slovenska, ktorí sem v dobrej viere prišli žiť, aby si rozmysleli, či chcú v Spojenom kráľovstve zostať aj naďalej, alebo sa chcú vrátiť na Slovensko. Pre TASR to uviedol slovenský veľvyslanec v Londýne Ľubomír Rehák.

"Na Slovensku je totiž dobrý ekonomický rast a možnosť uplatnenia sa, hlavne pre ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť z práce v zahraničí, majú adekvátne jazykové znalosti, takže sú vítaní aj na Slovensku," konštatoval veľvyslanec.

Slovákov žijúcich v Londýne považuje za veľmi flexibilných. Mnohokrát prijmú prácu, ktorá je pod ich kvalifikáciu, len preto, aby mohli pracovať. Poznamenal, že mzdy na Slovensku sú síce nižšie, ale na druhej strane kvalita života je porovnateľná s tou v Británii.

Podľa britskej úradnej štatistiky, ktorou ambasáda disponuje, žije v krajine približne 85.000 Slovákov. Veľvyslanec Rehák ju však nepovažuje za presnú, keďže v krajine neexistuje evidencia obyvateľstva. "Odhadujeme trochu vyššie čísla prítomnosti slovenských občanov, okolo 100.000, niekedy sa uvádzajú aj vyššie odhady," spresnil.

Slováci v Spojenom kráľovstve najviac pracujú vo sfére služieb, v hotelierstve, v reštauráciách, v spracovateľskom priemysle a ako sezónni pracovníci v poľnohospodárstve. "To sú také asi hlavné oblasti, kde pracujú a zhruba päť percent Slovákov je na vysokých manažérskych postoch, pôsobia ako architekti, manažéri, bankári a podobne," uviedol.

To, či majú Slováci pre brexit zostať v krajine, alebo nie, je podľa veľvyslanca individuálne rozhodnutie. "Naše odporúčanie je skutočne pozrieť sa na možnosti zamestnania doma, už aj z dôvodu atmosféry, ktorá vo Veľkej Británii v súvislosti s brexitom a možno s tou zhoršenou bezpečnostnou situáciou nastala. Je to na zváženie, či do budúcna zostať v tejto krajine," dodal.