EÚ finančne podporí výstavbu mosta Pelješac spájajúceho chorvátske územia

dnes 16:46 -

Na stavbu mosta Pelješac, ktorý vytvorí priame spojenie medzi Dubrovníkom a ostatným územím Chorvátska, dnes schválila Európska komisia finančnú podporu 357 miliónov eur z kohéznych fondov. Po súši sa momentálne Chorváti vedia dostať do Dubrovníka iba cez územie Bosny a Hercegoviny.

Finančná podpora od EÚ by mala pokryť 85 percent nákladov na stavbu mosta Pelješac. Most skráti dĺžku cestovania zo Splitu do Dubrovníka a Únia i Chorvátsko si od neho sľubujú podporu obchodu a cestovného ruchu.

Prepojením severnej časti Chorvátska s južným polostrovom Pelješac ponad zátoku Mali Ston most obíde Neumský koridor, približne päťkilometrový pás bosnianskeho územia na pobreží Jadranského mora. Práve cez tento koridor sa v súčasnosti Chorváti môžu dostať autom na svoje najjužnejšie územie.

Most Pelješac bude mať štyri cestné pruhy, bude 55 metrov vysoký a 2,4 kilometra dlhý. Únia finančne podporí aj výstavbu prístupových ciest, viaduktov a nevyhnutnej infraštruktúry. Stavba by mala byť dokončená v roku 2022.