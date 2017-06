Čakaním pri pokladniach strávime až pol roka života: Zopár tipov, ako to urýchliť

Zdroj: guardian

Foto: thinkstock

dnes 0:49 -

Základ správneho a rýchleho nakupovania začína už doma. Ako píše server The Guardian, najdôležitejšie je vybrať si ideálny čas na nákupy, ktorý sa líši v závislosti na danom dni, na blížiacich sa sviatkoch, ale aj na počasí. Vo chvíli, keď je vonku ako v saune, väčšina ľudí vymení obchody za kúpalisko a to najnutnejšie nakúpi ráno alebo večer, keď teploty opadnú. Naopak ak vonku prší, dá sa predpokladať, že v obchodoch bude ľudí viac. Pred blížiacimi sa sviatkami nakúpte do zásoby o niekoľko dní skôr, hlavne pokiaľ ide o trvanlivejšie potraviny, ktoré nepodliehajú okamžitej spotrebe.

Mnoho ľudí tiež už upustilo od nákupného zoznamu. Písať si, aby sme na niečo nezabudli, sa považuje za výsadu seniorov. Lenže práve zoznam vám vymedzí okruh vecí, kvôli ktorým do obchodu idete. V ideálnom prípade si zmapujte rozloženie svojho obľúbeného obchodu a zoznam spíšte tak, aby ste sa pre žiadnu z vecí nemuseli vracať na úplný začiatok. Aj to vám totiž môže ukrojiť drahocenné minúty.





Spoznajte svoj obchod

Väčšina obchodov má hneď pri vstupe sekciu so zeleninou a ovocím, nasledujú trvanlivé potraviny, pečivo, mäso a mrazničky. Na konci predajne je umiestnený tovar pre vašich miláčikov, nápoje, alebo veci do domácnosti. Medzi tým ale miniete napríklad syrové produkty, jogurty, korenie, sladkosti a ďalšie pochutiny. Nejde však o zavedený štandard, ktorý každý obchodník dodržuje. Aj v rámci rovnakej siete obchodov máte niekedy problém sa zorientovať v inej predajni, ako v tej, ktorú navštevujete pravidelne. Zmapujte si preto, čo je kde vo vami najčastejšie navštevovaných obchodoch umiestnené a prispôsobte tomu nielen svoj nákupný zoznam, ale aj veľkosť košíka. Nie je nič horšie, ako keď si vezmete obyčajný košík do ruky a v polovici nákupu zistíte, že chce kúpiť šesť dvojlitrových fliaš nápoja, ktorý je navyše skoro na začiatku. Ďalších 10 - 15 minút stratíte iba výmenou košíka a obchádzaním celého obchodu znovu od začiatku.

Pokiaľ chcete minimalizovať čas strávený v obchode, cielene choďte len po tom, čo naozaj potrebujete. Akciové ponuky si preštudujte doma a nenechajte sa zlákať na tovar, o ktorom viete, že ho nepotrebujete, ale páči sa vám alebo vám učarovala jeho cena. Samotné premýšľanie nad tým, či takú vec kúpite alebo nie, opäť nákup predĺži.

Minimalizujte časové straty

Čas tiež ušetríte vo chvíli, keď sa nebudete hrať na predavača, ale budete skutočne zákazníkom. Zle uskladnený tovar neprevzdušňujte, nehádajte sa s predavačmi o svojej pravde ani neskúmajte všetko, čo vám príde pod ruky, aj keď viete, že si takú vec nikdy nekúpite.

Prvý zástup ľudí najčastejšie stretnete pri pulte s mäsom a syrmi. Väčšina obchodov dnes ale ponúka rovnaký tovar aj v balenej forme, ktorý sa nachádza blízko mäsových pultov. Síce vám táto voľba neposkytne možnosť vybrať si presne toľko, koľko potrebujete, ale ak oželiete tých pár gramov navyše, či menej, môžete sa rade pri obslužnom pulte vyhnúť.

Čomu sa ale vyhnúť nedokážete, sú fronty pri pokladniach. Poznáme to všetci, vo chvíli, keď sa k nim blížime, analyzujeme obsahy košíkov, počet ľudí a potom suverénne zamierime k pásu, ktorý sme vyhodnotili, ako najrýchlejší. Alebo naopak zmätene pobehujeme a nevieme, ktorú pokladnicu si vybrať.

Podľa prieskumu spoločnosti MasterCard si

- 62 % ľudí vyberá podľa obsahu nákupných košíkov pred ním,

- 21 % si zvolí rad, v ktorom stojí najmenej ľudí,

- 9 % ľudí hľadá najšikovnejšiu a najrýchlejšiu obsluhu pokladne.

Najkratšia neznamená najrýchlejšia



Netreba dlho špekulovať nad výhodami jednotlivých metód, najlepšia je práve tá tretia, ktorú volí najmenej ľudí. Ukázala to štúdia v americkej Kalifornii, ktorá zistila, že počet ľudí alebo obsah košíkov nie sú mnohokrát relevantným faktorom. Poloprázdna pokladňa môže zdanlivo vybavovať najrýchlejšie, ale môže byť tiež tá najpomalšia, a preto pred ňou nestojí toľko ľudí ako tam, kde je dvakrát toľko zákazníkov. Väčšie rady majú ešte jednu výhodu. Dostanú obsluhu pod tlak a obmedzia prípadné zdržiavanie sa vo forme diskusií so zákazníkmi. Navyše pomerne ľahko spoznáte zručného predavača, stačí sa totiž pozrieť na to, ako dlho mu trvá "nahodiť" tovar, ktorý má pred sebou na páse. Pokiaľ ho inštinktívne uchopí, vie, kde sa nachádza čiarový kód, stiahne ho a tovar posunie ďalej, asi budete postupovať rýchlejšie, než u pokladníka, ktorý každý tovar musí najskôr trikrát otočiť, aby vedel nájsť cenu.







Urýchliť nákupy tiež môžete vo chvíli, keď sa vyhnete časom, kedy nakupuje najviac seniorov. Práve tí strávia pri pokladni najviac času zo všetkých nakupujúcich, čo potvrdila aj štúdia vedcov z University of Hertfordshire. Tí okrem iného navrhujú, aby obchody zriadili špeciálne kasy len pre penzistov. Ich pomalšie odbavenie nebude zdržovať ostatných zákazníkov a seniori by tak mohli byť motivovaní k častejším návštevám supermarketov.



Ak sa chcete vyhnúť radám pri pokladniach úplne, využite niektoré z nových technológií, ktoré ponúka stále viac obchodov. V zahraničí máte neraz možnosť si tovar kúpiť ešte pred tým, než si ho vložíte do košíka. U nás sú skôr trendom samoobslužné pokladne. Tam už záleží len na vašej šikovnosti, ale treba priznať, že kúzlo tohto rýchleho nákupu objavuje stále viac ľudí a tak sa aj u samoobslužných pokladní tvoria pomerne veľké rady. Úplne iná forma nákupu je on-line, v tomto prípade sa však pripravte, že si priplatíte za dopravu.