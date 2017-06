Na Súľovskej ulici v Nitre postaví mesto desať bytov za pol milióna eur

dnes 11:01 -

Nitrianska radnica pripravuje výstavbu desiatich bytov na Súľovskej ulici v mestskej časti Krškany. Celková obstarávacia cena dosiahne sumu približne 500.000 eur. Mesto ju uhradí zo štvormiliónového úveru, z ktorého bude vykrývať aj ďalšie investičné akcie v Nitre.

Magistrát pôvodne plánoval vybudovať na Súľovskej ulici byty nižšieho štandardu, svoje plány však napokon zmenil. „Financovanie tohto bytového domu je schválené v rozpočtových opatreniach. Byty, ktoré tu budú, nepovažujeme za nižší štandard, pretože pôjde o normálne kompletne vybavené byty. O tom, ktorá skupina tam pôjde bývať, rozhodne bytová komisia a príslušná smernica,“ uviedol nitriansky primátor Jozef Dvonč.

Byty na Súľovskej ulici by mali slúžiť aj ako forma služobného bývania, ktoré budú využívať zamestnanci mesta. „Sú to byty za naše peniaze a my si môžem stanoviť, kto do nich pôjde bývať. V materiáli je schválené, že by to mali byť ľudia, ktorí budú u nás zamestnaní, aby sme mali pod kontrolou ich príjmy a aby sme sa takto postarali o rodiny s deťmi. Čiže to bude bývanie rodinného typu,“ vysvetlil Dvonč.