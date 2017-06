Na paritu eura s dolárom môžeme zabudnúť, americká mena stratila svoj povolebný lesk

Zdroj: marketwatch

Pre investorov zameriavajúcich sa na americký dolár bol zatiaľ tento rok biedny. Americká mena podľa štatistík oproti ostatným svetovým menám preukázateľne stráca. Podľa portfólio manažéra Voya Investment Management Guya Petcha vraj ten pravý pokles ešte len začal. Z jeho pohľadu je parita medzi eurom a dolárom už dávno mŕtva.

Na začiatku januára klesla spoločná európska mena na svoje trinásťročné dno. Počas dňa sa obchodovala za 1,03 dolára. Napriek predpovediam od renomovaných bánk, ako napríklad Goldman Sachs, tento rok sa parita zatiaľ nedosiahla. Od januára euro oproti doláru získalo ďalších šesť percent.







Môže za to napríklad nedávna aféra amerického prezidenta Trumpa ohľadom konexií na Rusko, ktorá vraj postrčila aj neochvejných "dolárových býkov" smerom k zmierneniu svojich očakávaní. Menoví experti tvrdia, že oslabovanie je spojené s posilňovaním eura a Európy ako celku. Mnohé riziká, ktoré sa pred začiatkom roka na starom kontinente ukazovali, postupne miznú, čo ovplyvňuje aj silu európskej meny.

"Počas niekoľkých ostatných mesiacov sme mohli pozorovať rozchádzajúci sa trend medzi európskou a americkou ekonomikou. Ide predovšetkým o miernejší rast inflácie v Spojených štátoch oproti silnejšiemu tempu rastu cien ekonomík v eurozóne,"uviedol Petcho pre marketwatch. Inflácia rástla v Amerike v apríli o 1,7 percenta oproti 1,9 percentám v eurozóne, čo je len jedna desatina pod cieľom ECB.

"Stále nízke americké úrokové sadzby odrážajú nielen horšie ekonomické výsledky v prvej polovici roka, ale aj potvrdenie, že tu pre tento rok nebude žiadny fiškálny stimul na podporu ekonomiky Spojených štátov. V roku 2018 bude podpora fiškálnou politikou menšia, než sa pôvodne očakávalo," dodal na adresu najväčšej ekonomiky sveta analytik Voya Investment Management.

Petcho očakáva ďalšie oslabovanie dolára, a to až do konca tohto roka. Eurodolár sa, podľa jeho slov, hravo dostane ešte viac nad hranicu 1,20 EURUSD. Ďalšie posilnenie by mohla európska mena zaznamenať už čoskoro. Mnohí ekonómovia totiž očakávajú, že by ECB počas nasledujúceho zasadnutia mohla po dlhšom čase pokoja pristúpiť k oveľa "jastrabejšej" rétorike. Guvernér ECB Mario Draghi však v pondelok varoval, že aj napriek tomu, že sa európske ekonomiky dobre regenerujú, jadrová inflácia je stále veľmi slabá. Vidina striktnejšej európskej menovej politiky sa tým vytráca.