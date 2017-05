Nitrianska radnica vyčlenila peniaze na opravu dvoch mostov

dnes 16:31 -

Mesto Nitra chce zrekonštruovať dva mosty. Do stavebných prác plánuje investovať celkovo 200.000 eur. Podľa slov primátora Jozefa Dvonča sa bude opravovať most nad železničnou stanicou a ďalší v Krškanoch, pri čistiarni odpadových vôd (ČOV).

Lávka pre peších, ktorá ponad železničnú stanicu spája mestskú časť Čermáň so starým mestom, je už dlhodobo v zlom technickom stave. „Opravu tohto premostenia je potrebné zrealizovať, a to aj na základe memoranda, ktoré sme podpísali so Železnicami SR,“ povedal Dvonč.

Rekonštruovať sa bude aj most, ktorý v mestskej časti Krškany vedie ponad rieku Nitra k ČOV. „Premostenie je tvorené drevenými doskami a tie spôsobujú pri prejazde áut hluk. Preto chceme nájsť nejaké jednoduché riešenie, na základe ktorého by sa dal na moste vytvoriť asfaltový povrch,“ vysvetlil Dvonč. Ako doplnil, mesto chce o oprave mosta k ČOV rokovať aj so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a rekonštrukciu realizovať ako spoločnú investíciu.