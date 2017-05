GE investuje do spoločného podniku so saudskoarabskou firmou Dussur

dnes 12:31 -

Americký priemyselný konglomerát General Electric (GE) podpísal dohodu o investícii vo výške 1 miliardy saudských rialov (244,98 milióna eur) do spoločného podniku so saudskoarabskou priemyselnou firmou Dussur, ktorý bude vyrábať plynové turbíny.

Dohode, ktorú dnes zverejnili na tlačovej konferencii v Rijáde, predchádzalo vyhlásenie GE počas minulotýždňovej návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Saudskej Arábii o uzavretí zmlúv v hodnote 15 miliárd USD (13,37 miliardy eur). Sú v nich zahrnuté aj memorandá o porozumení, ktoré si vyžadujú schválenie viacerých dohôd, aby sa mohli realizovať.

GE a Dussur pritom podpísali memorandum o porozumení už vlani, a to by malo podľa očakávania vyústiť do investícií do celej škály priemyselných odvetví.

(1 EUR = 4,082 SAR; 1 EUR = 1,1215 USD)