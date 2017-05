Rezort práce pripravuje návrh zákona o sociálnom podnikaní

dnes 15:01 -

Rezort práce pripravuje návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. V zákone by mali byť napríklad lepšie zadefinované podmienky, ktoré bude potrebné splniť na to, aby firme mohol byť priznaný štatút sociálneho podniku.

"Cieľom návrhu zákona je vytvoriť na Slovensku priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech," konštatuje rezort práce v predbežnej informácii o príprave návrhu zákona na portáli Slov-lex.

Právna norma má podľa ministerstva vniesť do tejto oblasti poriadok, odstrániť prekážky, ktoré rozvoju sociálnej ekonomiky bránia, ako aj vytvoriť systém podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci. "Prijatím zákona by sa na Slovensku vytvorili vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ale aj pre ďalšie spoločensky prospešné ciele," očakáva ministerstvo.

Návrh zákona má pojmovo vymedziť sektor sociálnej ekonomiky, zadefinovať subjekty, ktoré sem budú spadať, ako aj znevýhodnené a zraniteľné osoby. "Zákonom budú presne vymedzené podmienky, ktoré musí právnická alebo fyzická osoba spĺňať, aby jej mohol byť priznaný štatút podniku sociálnej ekonomiky," informuje ministerstvo.

Registrované podniky sociálnej ekonomiky sa budú môcť uchádzať o opatrenia z navrhovaného systému podpory. Hlavným princípom tohto systému má byť zásada, že podpora musí za každých okolností obsahovať výrazný prvok návratnej pomoci.

"Akýkoľvek typ podpory je zároveň podrobený pravidlám štátnej pomoci a nenarušovania hospodárskej súťaže. Vzhľadom na citlivé spoločenské vnímanie tejto problematiky je systém zároveň naviazaný na súbor prísnych podmienok, ktorých cieľom je zamedziť zneužívaniu a poškodzovaniu dobrého mena sociálnej ekonomiky," uvádza ministerstvo s tým, že zákon má popísať aj kontrolné mechanizmy a ich dodržiavanie.

Sociálne podnikanie na Slovensku nie je v súčasnosti upravené samostatným zákonom. Niektoré pojmy definuje zákon o službách zamestnanosti. Medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu by malo odštartovať v júni tohto roka.