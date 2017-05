Obchodná zóna Transpacifické partnerstvo vznikne aj bez USA

dnes 15:01 -

Zóna voľného obchodu Transpacifické partnerstvo (TPP) má vzniknúť aj bez účasti Spojených štátov a Číny. V nedeľu (21.5.) to na konferencii v Hanoji potvrdili predstavitelia Nového Zélandu, Mexika a ďalších deviatich členov, ktorí ho chcú uviesť do života. „Teraz sa sústreďujeme na to, ako budeme postupovať ďalej,“ uviedol novozélandský minister obchodu Todd McClay.

Členovia TPP sa stretnú v júli v Japonsku a budú pripravovať podklady pre ďalšie spoločné rokovanie naplánované na november v Hanoji. Majú sa ho zúčastniť aj najvyšší predstavitelia USA, Ruska a Číny - Donald Trump, Vladimir Putin a Si Ťin-pching.

V dokumente z víkendového rokovania ministri obchodu uviedli, že podporujú otvorenie svojich trhov, hoci ich rastúce protekcionistické tendencia znepokojujú.

Cieľom členov TPP je dosiahnuť, aby do zóny voľného obchodu perspektívne vstúpili aj Spojené štáty. Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer informoval, že v súčasnosti nie je účasť USA v zóne aktuálna. Vláda vo Washingtone dáva prednosť uzatváraniu dvojstranných obchodných dohôd s krajinami tichooceánskeho regiónu.

Určité odstredivé tendencie sa prejavujú aj vo Vietname a v Malajzii. Obe krajiny si od TPP sľubovali, že získajú dobrý prístup na americký trh. Teraz však žiadajú, aby sa v hotovej dohode o TPP niektoré časti prepracovali.

Podľa údajov Svetovej banky zostávajúci členovia TPP majú na svetovom domácom produkte podiel 13,5 %. So Spojenými štátmi by dosiahli takmer 40 %.