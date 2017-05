dnes 12:01 -

Ruská štátna ropná spoločnosť Rosnefť plánuje investovať v Nemecku približne 600 miliónov eur do modernizácie podnikov, v ktorých má podiel. Uviedol tento týždeň šéf ruskej firmy Igor Sečin počas návštevy v Berlíne.

Rosnefť použije financie na modernizáciu rafinérií, zvýšenie bezpečnosti a environmentálnych štandardov v týchto firmách.

Ruský štátny gigant, ktorý tento rok spojil svoje nemecké aktíva do jednej dcérskej firmy Rosneft Deutschland GmbH, má šancu otvoriť si v krajine vlastnú sieť čerpacích staníc. Momentálne totiž dodáva benzín do siete, ktorú prevádzkuje francúzsky Total, ale v budúcnosti by mohol získať jej časť, povedal Sečin.

Rosnefť vlastní väčšinový podiel v rafinérii PCK v meste Schwedt na severovýchode Nemecka, ďalej približne štvrtinový podiel vo firme Bayernoil von Vohburgu na juhu krajiny a má podiel aj v rafinérii Miro v Karlsruhe.

Doma v Rusku má pod kontrolou najväčšie zdroje ropy na svete.