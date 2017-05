Život na Wall Street: Ak Trump odstúpi, na akciovom trhu môže dôjsť k nárastu o 1000 bodov

Zdroj: marketwatch

Jeremy Siegel, významný burzový býk, uviedol, že akciové trhy, konkrétne Dow, by dokázal rásť o 1000 bodov v prípade, ak by prezident Trump oznámil svoju rezignáciu. Nie je úplne jasné, či prominentný profesor, ktorého optimizmus pre akcie ho prinútil predpovedať, že Dow by v roku 2014 dosiahol 20 000, to myslel vážne, alebo len zveličoval.

Život bez Trumpa, ktorý pomohol rizikovým aktívam, ako sú akcie, rast na rekordné výšky, pretože jeho ohromné ​​volebné víťazstvo v novembri na pozadí radu sľubov daňových škrtov, výdavkov na infraštruktúru a deregulácie, nemusí byť pre investorov z Wall Street až tak zlý.



Prezident zápasí s obvineniami, že zasahoval do vyšetrovania svojich väzieb s Ruskom. Trhy po tom, čo vydržali niekoľko menších úderov, nakoniec podľahli neúprosnému prúdu negatívnych správ. Siegel to dal do jedinej rovnice, čo nie je vôbec bizarné poňatie: žiaden trump = menej drámy = daňové škrty, výdavky na infraštruktúru a deregulácia.





"Treba mať na pamäti, že rally po voľbách Trumpa nebola založená na programe Trumpa, ale na republikánskej agende. Povedal by som, že 90 % ľudí, investorov z Wall Street a väčšina generálnych riaditeľov by uprednostňovali prezidenta Michaela Pencea a nie Donalda Trumpa. Takže si v podstate viete predstaviť, aký by to bol problém, ak by odstúpil... mohlo by to vykoľajiť republikánsky program, na ktorom je založená táto rally," povedal Siegel.

Siegel nie je sám tohto názoru. "Súhlasím, ak by sa stal prezidentom Mike Pence, bol by efektívnejší pri presadzovaní stimulačných opatrení, ktoré by v skutočnosti pomohli ekonomike ďalej rásť a podporili akciový trh," vyjadril sa bývalý manažér hedžového fondu Ron Insana.



Trumpovi nehrozí, že by musel opustiť oválnu pracovňu, ale zdá sa, že trh si dokáže predstaviť existenciu aj bez toho, aby sa v Bielom dome zdržiaval magnát s nehnuteľnosťami. A prinajmenšom tento pohľad nevyzerá vôbec strašne.