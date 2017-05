Inflácia v apríli spomaľovala, od mája by mala pozvoľne zrýchľovať

dnes 12:16 -

Inflácia v SR v apríli 2017 spomaľovala, od mája by sa mala vrátiť na trajektóriu pozvoľného zrýchľovania. Uviedol to v komentári k aprílovým číslam spotrebiteľských cien Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Dôvodom bol podľa neho najmä slabnúci bázicky efekt pri cenách pohonných hmôt (zmierňovanie medziročného rastu, keďže ceny ropy sa na jar minulého roka už začínali odrážať od dna a pozvoľna sa zotavovali) či klesajúce ceny alkoholických nápojov (na rozdiel od ich minuloročného relatívne prudkého aprílového zvyšovania) a pomalší rast regulovaných cien tabaku (v porovnaní s aprílom minulého roka).

Stabilnú dynamiku medziročného rastu si v apríli podľa Koršňáka udržali ceny potravín. "Inflácia na Slovensku sa tak síce na prelome rokov po troch rokoch vrátila do plusu, v súlade s očakávaniami však ostáva tlmená a zatiaľ tak zásadnejším spôsobom nebrzdí rast domácej spotreby, ktorá je výdatne podporovaná silným trhom práce. Silnejúci domáci dopyt by sa však v priebehu roka predsa len mal dostávať aj do inflácie a prejaviť sa na pozvoľnom zrýchľovaní dopytovej inflácie, ktorá by v závere roka mohla atakovať hranicu 2 %," priblížil.

"V apríli inflácia pravdepodobne dosiahla svoje dočasné dno a od nasledujúceho mesiaca očakávame jej opätovný návrat na trajektóriu veľmi pozvoľného zrýchľovania sa. V máji a júni najmä vďaka slabnúcemu bázickému efektu pri cenách pohonných hmôt, v júli z inflácie vyprchá efekt minuloročného zníženia cien plynu. K zrýchľovaniu inflácie by však mala postupne začať prispievať aj dopytová inflácia pod vplyvom silnejúceho domáceho spotrebiteľského dopytu, ktorý je (a bude) výdatne dotovaný silným trhom práce," myslí si analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Na rozdiel od minulých rokov pritom podľa neho už zotavujúci sa spotrebiteľský dopyt netlmia sekundárne efekty klesajúcich cien energií, ktoré v minulosti absorbovali časť dopytových tlakov na ceny. "Stále však predpokladáme, že zrýchľovanie inflácie bude len pozvoľné a k inflačnému cieľu ECB (tesne pod 2 %) sa inflácia na Slovensku bude približovať len veľmi pomaly a tohto roku ho pravdepodobne zatiaľ nedosiahne. Na konci roka očakávame infláciu na Slovensku okolo 1,5 %," dodal Koršňák.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej bázický efekt v cenách energií a doprave sa v apríli zvoľnil a ceny potravín nepokračovali v ráznejšom raste z februára. "Inflačné tlaky sa len postupne objavujú a ešte potrvá, kým sa inflácia vyšvihne na úrovne bližšie k 2 % (medziročne). Náš celoročný odhad inflácie ponechávame na úrovni 1 %," doplnila Muchová.

"Najväčším 'závažím' na nohe inflácie sú ceny bývania, hlavne ceny elektrickej energie a plynu, ktoré negatívne znižujú infláciu o 0,4 až 0,5 percentuálneho bodu (p. b.). Naopak, najviac tlačia infláciu hore najmä ceny dopravy, ktoré k inflácii prispeli 0,4 p. b.," poznamenal k aprílovej inflácii ekonomický analytik Tatra banky Tibor Lörincz.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR dnes informoval, že v apríli 2017 sa v porovnaní s aprílom 2016 spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 0,8 %. Spotrebiteľské ceny v apríli 2017 v porovnaní s marcom 2017 v úhrne vzrástli o 0,1 %.