Rusko a Saudská Arábia chcú predĺžiť dohodu o obmedzení ťažby do marca 2018

dnes 12:16 -

Rusko a Saudská Arábia sa dohodli na predĺžení účinnosti dohody o obmedzení ťažby ropy do marca budúceho roka v snahe obnoviť rovnováhu na svetových trhoch. Informovalo o tom v pondelok ruské ministerstvo energetiky. Predĺžením dohody do 31. marca 2018 by producenti potvrdili odhodlanie zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť na trhu, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. V reakcii na správu, že dve krajiny chcú predĺžiť dohodu, ktorej účastníkmi sú členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších jedenásť štátov vrátane Ruska, ceny ropy rástli, uviedla agentúra AP.

Členovia OPEC sa v novembri dohodli, že v prvej polovici roka 2017 spoločne znížia produkciu o 1,2 mil. barelov denne, aby podporili ceny a obnovili rovnováhu medzi ponukou a dopytom na svetových trhoch. V decembri 11 štátov, ktoré nie sú členmi ropného kartelu, oznámilo dohodu o znížení ťažby na úrovni 558 tis. barelov. To znamená celkové zníženie globálnej produkcie o takmer 1,8 mil. barelov denne.