V Prešove zrejme vznikne 120 nových pracovných miest

V Prešove by malo vzniknúť 120 nových pracovných miest. Spoločnosť Leyard Europe totiž plánuje investovať do rozšírenia svojho závodu na výrobu LED panelov. Investícia v priemyselnom parku Záborské by mala vyjsť na vyše päť miliónov eur. Ako informovalo Ministerstvo hospodárstva SR v návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, firma už požiadala štát o poskytnutie investičných stimulov vo výške jedného milióna eur.

Pomoc by mala byť vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok v objeme 850 tisíc eur. Zvyšok štátnej pomoci by mal byť vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta. „Vzhľadom na to, že intenzita pomoci pre investičný zámer nepresahuje maximálnu možnú intenzitu pomoci podľa nariadenia vlády, požadovaná výška investičnej pomoci je v súlade s nariadením vlády a zákonom o investičnej pomoci. Na základe vyššie uvedeného navrhujeme pre prijímateľa schváliť investičnú pomoc,“ konštatoval rezort hospodárstva.

Spoločnosť Leyard Europe je pobočkou čínskej firmy Leyard Opto-electronic. Zaoberá sa výrobou komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov. Na Slovensku pôsobí od roku 2013.