V centre Žiaru nad Hronom budujú nové parkovacie miesta

V centre Žiaru nad Hronom sa aktuálne pracuje na nových parkovacích miestach. Miestna samospráva ich chce tento rok vybudovať viac ako 130. "Už vlani sme avizovali, že tento rok sa chystáme zásadne zvýšiť počet parkovacích miest v centre mesta, teda v okolí Námestia Matice Slovenskej, čo je najmä ulica Štefana Moysesa," priblížil hovorca mesta Martin Baláž.

Tu aktuálne vzniká 74 nových parkovacích miest, v ďalších zónach centra vytvoria podľa Baláža ešte 60 miest. Vznikajú na rôznych zelených ostrovčekoch, ktoré neboli využívané, rozšírením komunikácie, ale aj zmenou spôsobu parkovania zo zvislého na kolmé státie. "Spolu tak v tomto roku vytvoríme viac ako 130 nových parkovacích miest pre obyvateľov a návštevníkov v centre mesta. Máme na to vyčlenených zhruba 150.000 eur, financujeme to z vlastného rozpočtu," vysvetlil Baláž.

Za parkovanie sa v súčasnosti v Žiari nad Hronom neplatí. Reguláciou parkovania v samotnom centre sa však podľa Baláža bude samospráva v budúcnosti zaoberať. "Je to na širšiu diskusiu, ktorú určite otvoríme. Aké návrhy budú, to teraz nevieme povedať, ale jedna vec, ktorú sme si všimli, je to, že parkovacie miesta, ktoré vytvárame, využívajú najmä obyvatelia priľahlých bytových domov prípadne zamestnanci niektorých obchodných prevádzok," skonštatoval Baláž.

Mesto však podľa jeho slov miesta nebuduje pre celodenné státie, ale naopak pre jednoduchšie parkovanie návštevníkov a tých, ktorí si prišli do mesta niečo vybaviť. "Zatiaľ sme neuvažovali o zavedení parkovného. Budeme sa určite musieť zamýšľať nad nejakým regulatívom, ako obmedziť to, že nové parkovacie miesta budú využívať obyvatelia mesta alebo zamestnanci na dlhodobé státie," dodal.

Mesto podľa Baláža dlhodobo podporuje budovanie parkovísk, ktoré si bytové spoločenstvá za vlastné prostriedky budujú na mestských pozemkoch. Následne im mesto umožňuje bezodplatný dlhodobý prenájom týchto pozemkov. Takúto možnosť podľa Baláža využili zatiaľ dve bytové spoločenstvá.