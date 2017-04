Kariérny sen v ohrození: To, čo sa deje na pracovnom trhu negatívne ovplyvňuje ekonomiku

Zdroj: QZ

Treba sa zbaviť činností, ktoré nepredstavujú jadro vášho podnikania. Tretia strana ich rada prevezme a bude vašim dodávateľom. Ide o medzinárodný trend posledného desaťročia, známy ako externalizácia podnikateľských procesov.

Dvaja ekonómovia, Larry Katz a Alan Krueger sa vo svojej práci zamerali na trendy alternatívnych pracovných postupov. Odhadujú, že v rokoch 1995 až 2005 neštandardná zamestnanosť, kam patrí zdieľaná ekonomika, dočasná práca aj zmluvní dodávatelia, pohltila približne 10 % amerických pracovníkov. Ale v roku 2015 vzrástla na približne 16 % americkej zamestnanosti. Veľká časť tohto nárastu sa dá pripísať "pracovníkom poskytovaným zmluvnými firmami."

Neštandardná zamestnanosť môže vysvetliť veľa vecí, ktoré predstavujú obavy, pokiaľ ide o stav ekonomiky. Firmy si museli v minulosti platiť upratovačky aj údržbárov. Vo veľkej banke si na takomto poste mohli ročne zarobiť aj 60 000 dolárov. Dnes, ak si banka platí za upratovanie, dostane túto službu od dodávateľa, čiže títo ľudia pracujú pre firmu plne venujúcu sa oblasti upratovania a nie pre firmu kombinujúcu bankárov, obchodníkov, kodérov a podobne. V dôsledku toho je tak markantný tlak na zvyšovnie ich zárobku, takže môžu zarobiť okolo 30 000 dolárov ročne.

Celkovo to znamená, že pracovníci dostávajú pomerne nižšiu kompenzáciu, ako v minulých desaťročiach, čo prispelo k zhoršeniu hospodárskej nerovnosti. Ekonómovia nemajú jasnú odpoveď, prečo je to tak, ale jedna z teórií hovorí, že priemyselné odvetvia sú čoraz viac ovládnuté víťazmi, kde jedna firma, alebo malý počet firiem, dokáže získať veľmi veľký podiel na trhu. "Pretože tieto superstar firmy sú výnosnejšie, budú mať menší podiel svojej práce na celkovom predaji alebo pridanej hodnote," píšu autori. Globálne trhy umožnili úspešným firmám, aby využili výhody efektívnosti ešte v širšom rozsahu. Pokles podielu na trhu práce zaznamenáva väčšina hlavných sektorov.



Dodávateľsko - odberateľské vzťahy spôsobujú aj veľké rozdiely v príjmoch medzi spoločnosťami. Ak sú zamestnanci v niektorých firmách výlučne vysoko kvalifikovaní, napríklad ak ide o stredne veľkú technologickú spoločnosť, mali by sme očakávať, že budú vykazovať vyššiu produktivitu, ktorá prinesie vyššie zisky. To zároveň umožňuje pracovníkom požadovať ešte väčšie výplaty. Za týmto javom sa skrýva približne tretina nárastu mzdovej nerovnosti od roku 1980.





Spomenutá schéma nielenže spôsobuje nerovnosť príjmov, ale priepasť ešťe aj prehlbuje. Technologický sektor dokáže odmeňovať niektorých pracovníkov viac ako ostatných, väčšinou ide o špecialistov s vyššou kvalifikáciou. Vo firmách s kritickým množstvom vysoko produktívnych a technicky zdatných pracovníkov dochádza k rastu miezd všetkých zamestnancov. Tak vysoko, ako aj nízko kvalifikovaných. Pracovná sila sa stáva drahšou a vytvára podnet na vyhľadanie dodávateľov pre rutinné pracovné miesta a rozdelenie balíka medzi menšiu skupinu zamestnancov. Technológie tiež pomohli zrodu nových druhov pracovných miest v oblastiach, ako je správa a technická podpora. Poskytujú ich v podobe služby špecializované firmy, čo uľahčuje postupné znižovanie počtu takýchto pracovných miestvo firmách, ktoré pôsobia v inej oblasti.

Krátkodobý tlak na zníženie nákladov, napríklad počas globálnej finančnej krízy, nie je spojený s väčším rastom outsourcingu. Krueger a Katz to popisujú ako sekulárny, nie cyklický trend na trhu práce.

Prepustení pracovníci v dôsledku užšej špecializácie na jadro podnikania nemusia byť nevyhnutne nešťastní. Prieskumy naznačujú, že mnohí zmluvní pracovníci sú so svojim zaradením spokojní, alebo dokonca uprednostňujú takéto pracovné zaradenie. Ich hodinová mzada je dokonca vyššia. Zároveň ale pracujú menej hodín, takže odmena je v konečnom dôsledku nižšia, aj pracovné výhody sú zvyčajne horšie. Predtým dostávali všetci zamestnanci v diverzifikovanej pracovnej sile zaplatené za celé dni, bez ohľadu na to, koľko v skutočnosti odpracovali. Viac voľného času a flexibilita by mohli vysvetliť vyššiu úrovneň pracovnej spokojnosti u niektorých zmluvných partnerov, na druhej strane sú však tí, ktorí by radšej uprednostnili viac pravidelných odpracovaných hodín.

Dodávateľsko odberateľské vzťahy na poli pracovného trhu nemusia byť úplne zlé. Zvyšujú účinnosť tým, že dokonalejšie spájajú zamestnancov s dopytom po ich službách. V krajnom prípade by to však mohlo viesť až k ekonomickej a sociálnej polarizácii. Zmluvní pracovníci sa môžu časom cítiť viac odtrhnutí od svojej práce a komunity. Zatiaľ nie je jasné, čo bude znamenať takáto transformácia trhov práce pre hospodársku mobilitu. Sen o kariérnom postupe od priehradky ku vlastnej kancelárii sa môže úplne rozplynúť, ak každý zamestnanec za priehradkou je zmluvne dodaný pracovník.