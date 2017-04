Platba vopred? Žiaden problém, výrazne rastie počet Slovákov, ktorí ju uprednostňujú

Zdroj: HEJ

Zatiaľ čo donedávna bola objednávka na dobierku pre ľudí istotou, posledné roky sa tento trend výrazne mení. Hoci na ďalekom západe dnes už sotva nájdeme e-shopy, ktoré ponúkajú doručenie tovaru na dobierku, Slovensko tento smer zatiaľ nekopíruje. Ľudia však čoraz viac dôverujú internetovým predajcom. Najmä tým overeným.

Pomer medzi objednávkami na dobierku a platbou vopred sa z roka na rok mení. Aktuálny trend ukazuje, že klesá počet objednávok na dobierku a čoraz viac Slovákov uhrádza svoj nákup vopred. Potvrdzujú to aj čísla internetového obchodu Hej.sk "Tento pomer sa mení pozitívne smerom k platbe vopred. Pri týchto objednávkach sme zaznamenali medziročný nárast až o 20 percent,“ dodáva riaditeľ Hej.sk Vladimír Sušil, podľa ktorého objednávky na dobierku zaznamenali 8-percentný medziročný pokles. "Ľudia sú čím ďalej, tým viac ochotní nakupovať s voľbou platby vopred,“ doplnil. Platbu vopred podľa Sušila uprednostňujú zákazníci aj pri osobnom odbere tovaru.

Vo všeobecnosti platí, že na Slovensku sa čoraz častejšie využíva bezhotovostný platobný styk, čo dokazujú aj čísla jednotlivých bánk, ktoré v posledných rokoch zaznamenali jeho výrazný nárast. To vysvetľuje, prečo dnes čoraz viac Slovákov upúšťa od objednávok na dobierku. Manipulujú s minimom hotovosti a výber z bankomatov je pre nich zbytočná strata času. "Ľudia si už zvykli na nákupy online a neobávajú sa platiť vopred, a to najmä v prípadoch, kedy nakupujú v známych e-shopoch, ktorým dôverujú,“ vysvetľuje riaditeľ Hej.sk. Pozor by si podľa neho mali dávať najmä v prípade neznámych predajcov, u ktorých je riziko, že im tovar nebude doručený.

Podľa štatistík internetového obchodu Hej.sk volia zákazníci objednávku na dobierku najmä pri nákupoch nižšej hodnoty. "Robí tak až 75% našich zákazníkov, ktorí kupujú napríklad chovateľské potreby, hračky či parfémy,“ konkretizuje Sušil. Naopak, vopred uhrádzajú drahšie produkty, ako sú vstavané spotrebiče. O 30 percent viac zákazníkov Hej.sk zase platí vopred za veľké a malé spotrebiče, čiernu techniku, IT príslušenstvo a pomocníkov do kuchyne.