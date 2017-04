Na výške minimálnej mzdy sa musia v prvom rade dohodnúť sociálni partneri

dnes 14:01 -

Ministerstvo práce presadzuje každoročne čo najvyššie a primerané zvýšenie minimálnej mzdy. Uviedla to pre TASR Veronika Husárová z tlačového a komunikačného odboru rezortu práce.

Reagovala tak na návrh na rast minimálnej mzdy na rok 2018, ktorý dnes predstavila Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Odbory by chceli v budúcom roku zvýšiť minimálnu mzdu na úroveň 492 eur mesačne. V roku 2017 je pritom minimálna mzda na Slovensku na úrovni 435 eur mesačne, návrh odborov by tak predstavoval jej zvýšenie o 13,1 %.

"V prvom rade sa však na výške minimálnej mzdy musia dohodnúť sociálni partneri, ktorí majú zo zákona čas do 15. júla," dodala Husárová. Ak sa nedohodnú, výšku určí ministerstvo do 31. júla. "Minister Ján Richter viackrát avizoval, že by privítal, aby sa minimálna mzda v roku 2019 dostala k hranici 500 eur," priblížila Husárová.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR reagovala na návrh odborov na rast minimálnej mzdy s tým, že keďže sa každoročné rokovania sociálnych partnerov o výške minimálnej mzdy nekončia konsenzom, navrhujú zaviesť nový mechanizmus. Na základe neho by sa minimálna mzda pravidelne zvyšovala podľa vopred stanovených ukazovateľov.

"Vďaka tomuto modelu by sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov nemuseli každoročne dohadovať o výške minimálnej mzdy, kde koniec koncov aj tak podľa svojho uváženia rozhodne vláda," priblížila hovorkyňa AZZZ Miriam Špániková. Zamestnávatelia by takto podľa jej slov zároveň vedeli predvídať svoje náklady na najbližšie roky. "Taktiež by sme sa vyhli populizmu zo strany politických predstaviteľov, ktorí zvyšovaním minimálnej mzdy naháňajú politické preferencie," dodala Špániková.