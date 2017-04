Ťahanica na Wall Street: Autor býka žiada, aby nebojácne dievča spred jeho sochy zmizlo

Zdroj: QZ

Minulý mesiac finančná skupina State Street Global Advisors postavila sochu mladej ženy, dívajúcej sa na plastiku kultové býka New Yorku s rukami v bok. Umelec Arturo Di Modica, autor býka, nie je s touto novou inštaláciou vôbec spokojný. Sochár sa prostredníkom právnikov vyjadril, že žiada, aby sa dievča presťahovalo inde.

"Týmto sa porušuili autorské práva (Di Modicu). Šlo o komerčný ťah, aby bola socha umiestnená tam, kde je, predstavuje býčí trend v obchodovaní" hovorí Steven Hyman, jeden z právnikov zastupujúcich sochára. Di Modica bol odzačiatku proti umiestneniu novej sochy, tvrdil, že to je len firemná reklamná senzácia.

Po di Modicovom hneve, starosta centra Bill de Blasio na twitteri napísal. „Istý umelec tajne postavil svoju sochu počas jednej noci v roku 1989, New York Stock Exchange žiadalo jej okamžité odstránenie. Vedenie mesta rozhodlo o premiestnený býka na iné miesto, kde sa nachádza do dnes. Je to historický cíp na špičke ostrova Manhattan, len pár blokov od Wall Street."







Naopak "Fearless Girl" je postavená s povolením mesta. Je umeleckým stelesnením firemnej kampane riešiť nerovnosť žien a mužov na vedúcich pozíciách. Dnes už je to skutočne veľká fotografická atrakcia na State Street. "Najskôr sme mysleli, že socha tu zostane počas jedného mesiaca," potvrdil hovorca State Street pre agentúru Reuters. "Ale ak sa mesto rozhodne, že by tu mala zostať na večné časy, budeme s tým absolútne súhlasiť."



Di Modica pôvodne chcel býkom symbolizovať silu americkej pracovnej morálky, po krachu v roku 1987. Inýmy slovami, Taliansky umelec chcel býkom osláviť "mužnosť a odvahu" amerického ľudu po krachu na Wall Street a nemal to byť symbol mužskej dominancie. Rozhodne to nemal byť býk, ktorý je pripravený vziať na rohy mladé dievča. Ale ak by sme mu to umožnili, neurobil by vlastne nič iné.