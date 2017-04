dnes 11:46 -

PEKING 13. apríla (SITA, AP) - Čínsky export v marci zrýchlil rast. Vývozy medziročne posilnili o 16,4 % na 180,6 mld. USD po raste o 4 % v prvých dvoch mesiacoch roka. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila vo štvrtok štátna colná správa. Dovozy posilnili o 20,3 % na 156,6 mld. USD, keď sa počas januára a februára oproti rovnakému obdobiu minulého roka zväčšili o 26,4 %.

Nečakané zotavenie exportu znamená vzpruhu pre čínske vedenie, ktorá sa snaží zabrániť stratám pracovných miest v odvetviach zameraných na zahraničný obchod. Politicky citlivý obchodný prebytok Číny v marci klesol o 20 % na 23,9 mld. USD. V obchode s USA krajina vytvorila prebytok 17,7 mld. USD.

Úľavu pre čínsky export môže priniesť aj stredajšie vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v rozpore so svojimi skoršími vyjadreniami uviedol, že jeho administratíva neoznačí Peking za menového manipulátora. Počas volebnej kampane Trump opakovane sľuboval, že ihneď po nástupe do funkcie vyzve federálnu vládu, aby Čínu označila za krajinu, ktorá sa umelým podhodnocovaním svojej meny snaží získať neférovú konkurenčnú výhodu na globálnych trhoch. "Nie sú menovými manipulátormi," povedal Trump pre denník Wall Street Journal. Ako dodal, prípadné označenie Číny za menového manipulátora by mohlo skomplikovať rozhovory medzi Washingtonom a Pekingom o spoločnom postupe voči severokórejskej hrozbe.