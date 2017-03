Mesto Zlaté Moravce potrebuje rozšíriť skládku komunálneho odpadu

dnes 13:16 -

Mesto Zlaté Moravce potrebuje rozšíriť existujúcu skládku komunálneho odpadu. Kapacita súčasnej je zaplnená na vyše 91 %. Podľa technickej správy vypracovanej spoločnosťou Deponia Systém z januára tohto roka postačuje voľná kapacita pri predpokladanom zavážaní skládky na úrovni minulého roka približne 1,3 roka.

Prvá etapa skládky komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach bola uvedená do prevádzky v roku 2003. Vlastníkom skládky je Mesto Zlaté Moravce, prevádzkovateľom sú Technické služby Zlatých Moraviec. Plánovaná kapacita predstavuje 172.800 kubických metrov uloženého komunálneho odpadu. V súčasnosti je v prevádzke jedna kazeta, ktorá tvorí celé teleso 1. etapy skládky. Novú kazetu je potrebné vybudovať do vyčerpania prevádzkovanej kazety. Stavebné povolenie na výstavbu druhej etapy mestskej skládky v areáli jestvujúcej bolo vydané v júli 2015. Jej kapacita je 246.600 kubických metrov, s predpokladanou životnosťou rozšírenia na 19 rokov pri súčasnom množstve ukladaného odpadu. So stavbou však treba začať do dvoch rokov od jeho vydania, inak stráca stavebné povolenie platnosť.

Predpokladané náklady na výstavbu 2. etapy predstavujú 700.600 eur bez DPH. Financovanie bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva v najbližších mesiacoch. „Ak sa v tomto roku nezačne výstavba druhej etapy, musíme sa v predstihu pripraviť na odvoz komunálneho odpadu z mesta a okolitých obcí na inú skládku,“ upozorňuje Eduard Čechovič z Technických služieb Zlatých Moraviec. Znamenalo by to však zvýšenie prepravných nákladov i nákladov na uloženie odpadu. Mesto zároveň príde o poplatok za uloženie odpadu, ktorý predstavuje zhruba 84.000 eur. Na druhej strane bude musieť za približne 5000 ton odpadu vyvezeného z mesta zaplatiť 21.000 eur prevádzkovateľovi inej skládky.