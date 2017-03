Fed by mal tento rok zvýšiť úrokové sadzby ešte trikrát

dnes 8:46 -

Vzhľadom na silu ekonomiky by americká centrálna banka (Fed) mala úrokové sadzby zvýšiť tento rok ešte trikrát. Uviedol to šéf bostonského Fedu Eric Rosengren.

Rosengren, ktorý sa v minulosti prezentoval skôr holubičím postojom, minulý rok začal tlačiť na výraznejšie sprísnenie menovej politiky Fedu. Podľa neho by pri rýchlo sa zlepšujúcich ekonomických ukazovateľoch neskorší nástup zvyšovania úrokových sadzieb spôsobil, že banka by potom musela tempo ich zvyšovania prudko zrýchliť.

Fed na svojom marcovom zasadnutí zvýšil hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma od 0,75 do 1 %. Banka tak urobila druhýkrát za tri mesiace, pričom uviedla, že k jej rozhodnutiu prispel pozitívny vývoj v ekonomike a na trhu práce. Vedenie Fedu ale vtedy dodalo, že do konca roka očakáva ešte dve ďalšie zvýšenia.

Podľa Rosengrena ale nezamestnanosť na úrovni 4,7 % a zrýchľovanie inflácie smerom k inflačnému cieľu banky (2 %) sú dostatočným dôvodom na rýchlejšie tempo zvyšovania úrokových sadzieb. Ako dodal, banka by tak mala urobiť na každom druhom zasadnutí.

Čo sa týka fiškálnych plánov administratívy Donalda Trumpa Rosengren uviedol, že je potrebné počkať na to, čo Kongres reálne schváli. Dodal však, že Fed bude sledovať aj ďalšie udalosti, medzi nimi odchod Veľkej Británie z Európskej únie, voľby vo Francúzsku a v Nemecku, ako aj prípadné výraznejšie, než pôvodne očakávané spomalenie ekonomického rastu v Ázii.