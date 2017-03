Talianska banka UniCredit rokuje o predaji českej a slovenskej divízie

dnes 11:46 -

Talianska finančná skupina UniCredit rokuje so záujemcami o predaji svojej českej a slovenskej divízie. Medzi záujemcov patria Société Générale a Moneta Money Bank.

Talianska UniCredit vedie podľa niekoľkých na sebe nezávislých zdrojov z finančných kruhov rozhovory o predaji svojej českej a slovenskej odnože. Ak by k predaju skutočne došlo, môžu Taliani zinkasovať vyše 90 miliárd Kč (3,33 miliardy eur). Medzi záujemcami sú podľa zdrojov týždenníka Euro skupina Société Générale a jej česká dcérska spoločnosť Komerčná banka (KB) a Moneta Money Bank.

Predaj časti UniCredit Bank by predstavoval najväčšiu transakciu v histórii českého bankovníctva. "Podľa našich odhadov sa hodnota 100-% podielu v českej a slovenskej UniCredit Bank môže pohybovať okolo osemdesiatich až deväťdesiatich miliárd korún," uviedol riaditeľ spoločnosti Patria Corporate Finance Marek Rehberger.

Doteraz najväčším českým bankovým obchodom bola privatizácia Komerčnej banky, ktorú získala v roku 2001 francúzska Société Générale. V tom čase zaplatila za štátny 60-% podiel 40,2 miliardy Kč, čo celú banku oceňovalo na 67 miliárd Kč.

"Je naším dobrým zvykom, že nekomentujeme akékoľvek špekulácie," uviedol na otázky týždenníka Euro k rokovaniam hovorca UniCredit Andrea Morawski. Talianska skupina síce nezačala aktívny proces predaja, čiže nenajala si ešte finančného ani právneho poradcu, ale počiatočné rokovania so záujemcami už prebiehajú.

Rokovania sú síce v počiatočnej fáze, avšak o rozhovoroch sú starostlivo informované centrály jednotlivých bankových skupín. O UniCredit Bank prejavila záujem francúzska Société Générale. Rokovania majú prebiehať dokonca na vrcholnej úrovni Paríž-Miláno. "K špekuláciám na trhu sa Komerčná banka nevyjadruje," uviedol hovorca banky Pavel Zúbek.

Spojenie Komerčnej banky a UniCredit Bank by dávalo podľa expertov zmysel. Komerčná banka už totiž nemôže príliš organicky rásť a jedinou cestou k expanzii je prevzatie konkurenta. Akvizíciou UniCredit by navyše vznikol na českom bankovom trhu nový líder. Aktíva zlúčených bánk - KB a UniCredit - by totiž predstavovali až 1,6 bilióna Kč.