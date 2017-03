Warren Buffett radí: Prečo je niekedy lepšie vyhnúť kopírovaniu finančných elít

Zdroj: marketwatch

Foto: SITA/AP

dnes 0:29 -

Vráťme sa do roku 2007, kedy Buffett ponúkol v stávke 500 000 dolárov, že akákoľvek kombinácia hedžových fondov, akú si správca fondu zvolí, by nemala prekonať index S&P 500 v priebehu nasledujúcich 10 rokov. Na stávku prikývol správca aktív Ted Seides, z Protégé Partners. Seides vybral proti S&P 500 kombináciu piatich prostriedkov zo zaisťovacích fondov. Deviaty rok tejto stávky vypršal na konci roku 2016. Buffett si je prakticky istý, že vyhrá s veľmi veľkým náskokom. V priebehu oných deväť rokov mal indexový fond ročný výnos 7,1 %, zatiaľ čo návratnosť fondu fondov bola len 2,2 %.







Buffett odhaduje, že v období týchto deviatich rokov, šlo zhruba 60 % všetkých investičných ziskov fondu fondov na manažérske poplatky. V prípade indexu S&P 500 šlo na poplatky menej ako pol percenta.

Buffett následne vysvetlil, prečo vedel, že v tejto stávke vyhrá. Dospel k záveru, ktorý už dlhšie prezentuje na stretnutiach s investormi. "Moje pravidelné odporúčania sú, investujte do nízkonákladového indexového fondu kopírujúceho index S & P 500. Zvyčajne sa tohto návrhu držia len tí, ktorí nemajú veľa prostriedkov." Mnoho individuálnych investorov dnes už dá na túto radu Veštca z Omahy. Za ostatných niekoľko rokov sú práve low-cost indexové fondy najväčším príjemcom peňazí od investorov.

Má to aj pokračovanie. "Domnievam sa však, že žiadny megabohatý jednotlivec, inštitúcia alebo dôchodkový fond sa neriadil radou, akú som im dal. Namiesto toho mi títo investori zdvorilo poďakovali za moje myšlienky a radšej počúvnu pieseň Sirény manažéra s vysokými poplatkami, alebo v prípade mnohých inštitúcií, radšej vyhľadali hyper-pomocníka zvaného finančný poradca."

Keď si investori vypočuli Buffettovo odporúčanie o fonde kopírujúcom index S&P 500, pravdepodobne si to vysvetľovali tak, že to znamená že "väčšina ľudí by jednoducho mala investovať do indexového fondu S&P 500, ak nemajú prístup k odborníkom, finančným manažérom, tak ako bohatí investori a sofistikovaní správcovia veľkých penzijných a nadačných fondov."

Ale to nie je to, čo mal Veštec z Omahy na mysli. Znamená to, že aj skupina megabohatých jednotlivcov, inštitúcií alebo penzijných fondov, ktorí si môžu dovoliť aj tých najdrahším manažérov, by mali nasledovať jeho stratégiu.





Server marketwatch uviedol príklad investičnej výkonnosti Harvard Management Company, ktorého úlohou je investovať 35 miliárd dolárov fondu Harvardskej univerzity. HMC zamestnáva asi 200 ľudí, vrátane 11 špičkových manažérov, ktorým bolo za ostatných päť rokov vyplatených celkovo 242 miliónov dolárov. V priemere to vychádza na 4,5 milióna dolárov na osobu a rok. Títo finanční manažéri čerpajú z najlepších investičných vedomostí sveta. Mohlo by sa zdať absurdné, odporúčať, aby ich prepustili a namiesto toho radšej investovali do indexového fondu S&P 500.

Ale asi by urobili lepšie, ak by sa Buffettovou radou vážnejšie zaoberali. Pred niekoľkými mesiacmi, niektoré spravodajské agentúry, vrátane Time, Bloomberg, Forbes, Boston Globe, Harvard Magazine, a ďalších prišli so správou, že návratnosť investícií Harvardského nadačného fondu vo fiškálnom roku 2016 končiaci v júni, nedosiahla výsledky kolegov z Yale, MIT, a Princeton.

Okrem toho, podľa správy agentúry Bloomberg, Harvard trpel v tomto smere podvýkonnosťou oproti svojim kolegom za celých ostatných päť rokov, s ročným výnosom 11,2 % v porovnaní s Princeton, ktorá dosiahla 14 %, Yale s 13,5 % a MIT s 13,2 %.

Všetky tieto nadačné fondy využívajú "expertov" v podobe investičných manažérov. Veľmi dobre platených odborníkov. Aj napriek tomu, by asi bolo lepšie, ak by vôbec nikoho nezamestnávali a namiesto toho radšej nasledovali to, čo radí Buffett a investovali do nízkonákladových indexových fondov. Je však naivné si myslieť, že by sa v blízkom horizonte mali riadiť jeho radou.



"V mnohých oblastiach života sprístupňuje bohatstvo tie najlepšie produkty a služby. Z tohto dôvodu majú finančné, elity ', teda bohatí jednotlivci, penzijné fondy, nadačné fondy a podobne, veľký problém pokorne sa stotožniť s finančným produktom alebo službou, ktorá je k dispozícii aj pre ľudí, ktorí investujú iba niekoľko tisíc dolárov," vysvetľuje Buffett túto neochotu.

Určite sa nájdu aj takí investiční manažéri, odborníci, ktorí vedia rutinne a spoľahlivo poraziť trh, tak ako to napríklad dokázal aj samotný Buffett. Preto sa vráťme k stávke z roku 2007. Z počtov uvedených v liste pre akcionárov Berkshire Hathaway vyplýva, že v priebehu deviatich rokov výnos indexového fondu S&P 500 dosiahol 7,1 %, zatiaľ čo návratnosť Berkshire Hathaway dosiahla len 6,2 %, čo je takmer o percentuálny bod menej.