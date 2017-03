dnes 18:46 -

Žilinská spoločnosť A.G.P., ktorá stojí za návrhom na konkurz na stavebnú spoločnosť Dúha, odmieta, že by za rekonštrukciu jednej z fakúlt Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave vystavovala fiktívne faktúry. Reagovala tak na dnešné tvrdenia spoločnosti Dúha.

"Návrh na vyhlásenie konkurzu nie je v žiadnom prípade tendenčný a nemáme záujem o poškodenie spoločnosti Dúha, a.s., boli sme, naopak, nútení podniknúť tento krok ako poslednú možnosť, ako zabezpečiť svoju pohľadávku voči spoločnosti Dúha," povedal pre TASR jej konateľ Erik Ryban. Tvrdí, že ako subdodávateľ realizovali približne 70 percent objemu prác, pričom dodávky niektorých materiálov zabezpečoval priamo generálny dodávateľ – Dúha.

Poukázal, že dlhodobé neuhradenie faktúr zo strany Dúha ich spoločnosti spôsobilo druhotnú platobnú neschopnosť. "Výška pohľadávky voči spoločnosti Dúha, a.s., je pre nás likvidačná a absolútne obmedzila a paralyzovala výkon našej činnosti a podnikania," uviedol. Obe firmy sa sporia o vyplatenie asi milióna eur.

Celkový finančný objem dodávok a prác od A.G.P. predstavoval podľa Rybana asi 4,6 milióna eur, vyplatených bolo okolo 3,5 milióna eur. "Ako to už v slovenskom stavebníctve bežne chodí, problémy s platením faktúr sa začali na konci realizácie diela, a to z rôznych vymyslených dôvodov. Naša spoločnosť mala jednoznačný záujem projekt dokončiť, a preto do neho investovala aj nemalú časť vlastných finančných prostriedkov v záujme dokončenia diel," doplnil Ryban.

Tvrdí, že po ukončení diela ho generálny dodávateľ odmietol protokolárne prevziať. "Zarážajúce na celom procese je, že dnes STU – rektorát ako investor diela, financovaného z fondov EÚ, dielo plne užíva a že investor toto dielo prevzal "bez chýb a nedorobkov" aj napriek tomu, že ho generálny dodávateľ protokolárne nikdy od nás ako jeho zhotoviteľa neprevzal," doplnil Ryban.

Na margo očakávaní Dúhy o zastavení konkurzného konania tak ako sa to stalo v prípade jednej jej spoločnosti CI Regio, pripomína, že k tomu došlo po tom, čo firma pohľadávku vyplatila. "Spoločnosť S-Production, s.r.o., ktorá bola v tomto prípade ako veriteľ, sa nachádza v portfóliu spoločností našej rodiny a konanie bolo zastavené expresne rýchlo, pretože spoločnosť CI Regio na čele s Miroslavom Remetom expresne rýchlo uhradila 100 % objemu pohľadávky aj s príslušenstvom," uzavrel.