BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVAR) začína s realizáciou dvoch nových projektov na podporu zamestnávania uchádzačov o prácu. Na pondelkovej tlačovej besede to uviedol generálny riaditeľ UPSVAR Marian Valentovič. Prvý projekt sa týka umiestňovania dlhodobo nezamestnaných na trh práce cez tzv. neštátne služby zamestnanosti. "Je to pokus o intenzívnejšiu spoluprácu štátnych a neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti,“ povedal.

Súkromné agentúry podľa Valentoviča majú možnosť vytvoriť projekt umiestňovania dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh, predložiť ho na úrad práce a následne môžu požiadať o zaradenie uchádzačov o zamestnanie do ich projektu. "Po dohode s úradom práce bude mať neštátny poskytovateľ za úlohu pracovať s dlhodobo nezamestnaným tak, aby ho umiestnil na trhu práce,“ informoval šéf UPSVAR. V prvom kroku ho môže podľa Valentoviča zamestnať samotná agentúra, ale už nasledujúci mesiac je agentúra povinná nezamestnaného umiestniť u iného zamestnávateľa. Úrady práce budú poskytovať finančnú podporu neštátnemu poskytovateľovi šesť až deväť mesiacov. "Bude refundovať náklady na prácu s dlhodobo nezamestnaným, jeho prípravu, zaškolenie až výšky 439 eur mesačne,“ povedal Valentovič.

Druhý projekt sa podľa neho týka v súčasnosti dvanástich najmenej rozvinutých okresov na Slovensku. Na projekt, ktorý sa týka podpory vytvárania pracovných miest v týchto okresoch, vyčlenilo ministerstvo práce a sociálnych vecí 50 mil. eur. Zamestnávateľ môže získať príspevok na vytvorenie pracovného miesta na maximálne 15 mesiacov, pričom ďalších 5 mesiacov musí zamestnávateľ vytvorené pracovné miesto zachovať. Maximálna výška podpory je podľa Valentoviča až do 85 % celkovej ceny práce, čo je 588,11 eura na jedného uchádzača mesačne.

Štát chce v rámci tohto projektu podporovať aj vytváranie pracovných miest pre znevýhodnených nezamestnaných v sociálnych podnikoch. "Sociálne podniky môžu získať na znevýhodnených uchádzačov podporu dokopy až 24 mesiacov, prvých 15 mesiacov je to 95 percent celkovej ceny práce a ďalších 9 mesiacov je to 60 percent celkovej ceny práce, plus jednorazový príspevok vo výške 7 percent z celkovej ceny práce,“ povedal šéf UPSVAR. Znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie môžu v rámci projektu prijať aj samosprávy, a to na 3 až 12 mesiacov.

Úrady práce budú okrem toho v najmenej rozvinutých okresoch podporovať aj vytváranie živností, ak sa nezamestnaní rozhodnú podnikať. "Môžu získať príspevok až do výšky 5 600 eur,“ dodal Valentovič.