Mnohí chcú investovať, pritom často nemajú vyriešené základné potreby, a to zabezpečenie príjmu či rezervu na horšie časy. Podceňovanie tejto fázy príprav má negatívny vplyv na samotné investovanie. Buď naň nezostáva dosť finančných zdrojov, alebo sa z investície vyberá, čím sa narúša celá stratégia. Preto základné pravidlo je, aby nikto neinvestoval peniaze, ktoré slúžia ako rezerva na neočakávané udalosti.

Podľa Juraja Pohla z Partners Group SK nie je pravda, že investovanie je príliš riskantné a týka sa iba majetných ľudí. Podľa neho investovať sa dá už od 15 eur mesačne. Potrebná je disciplína, trpezlivosť a vytrvalosť.

"Ako prvé si treba stanoviť cieľ, na čo bude investícia v budúcnosti slúžiť. Hovoríme napríklad o dôchodku, bývaní, zabezpečení detí, splatení hypotéky. Pri investovaní je kľúčové poznať svoj rizikový profil. Slúži najmä na preverenie našej citlivosti pri výkyvoch na finančných trhoch. Rizikový profil preveria dotazníky, v ktorých rozložíte investície, teda to, koľko ste ochotní investovať do konzervatívnej, vyváženej, dynamickej či agresívnej stratégie. Súčasne je potrebné stanoviť dobu investície. Najčastejšou chybou pri investovaní je vyberanie peňazí, keď trhy klesajú a naopak vkladanie, keď rastú. Pritom to má fungovať naopak," radí Pohl.

Ako ďalej zdôrazňuje, pravidelnosť investovania zabezpečuje priemerovanie ceny na trhoch. Vďaka nej možno využiť výnos z výnosu alebo úročený úrok, čo je zložené úročenie. Najlepším spôsobom, ako dodržať pravidelnosť a disciplínu, je nastavenie trvalého príkazu a kontrola investície iba z času na čas. Profesionáli svoju investíciu rozkladajú na základe odvetvia (energetika, IT, finančníctvo, stavebníctvo), regiónu (Európa, Amerika, Ázia), meny (dolár, euro, libra). Pokiaľ sa na investovanie využijú fondy, možno cez jeden fond investovať až do desiatok či stoviek celosvetovo uznávaných spoločností, čím sa zásadne minimalizujú poklesy či prípadné straty.

"Za posledné obdobie sme zaznamenali rôzne výkyvy na trhoch, spôsobené pádom ceny ropy, zlou ekonomickou situáciou v Číne, brexitom či zvolením nového amerického prezidenta. Je dôležité pochopiť, že výkyvy na trhoch budú vždy a sú prirodzené. Paradoxne sú to príležitosti, na ktorých investori dokážu najviac zarobiť, ak ich vhodne využijú vo svoj prospech," zdôrazňuje expert.

V súčasnosti sú veľmi populárne investície do zlata. Tento typ investície môže byť síce zaujímavý, no neprináša pravidelný príjem. Odborníci odporúčajú vložiť do takýchto aktív či komodít maximálne 10 % portfólia, pretože takáto investícia slúži výhradne na udržanie hodnoty peňazí. Ideálne je využívať skôr tie, ktoré prinášajú zisk pravidelne. Stále častejšie sa využívajú dividendové fondy, pri ktorých sa vyplácajú podiely zo zisku na účet viackrát počas roka.