Nemecká burza prakticky stagnovala, Dax klesol o 0,01 %

Investori na nemeckom akciovom trhu sú opatrní. Čakajú totiž na stredajšie (15. 3.) rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách a na holandské parlamentné voľby.

Kľúčový nemecký index Dax dnes prakticky stagnoval, keď stratil 1,24 bodu alebo 0,01 % a uzavrel na úrovni 11.988,79 bodu. Index sa počas dňa dočasne nachádzal aj hlbšie v mínuse. Dôvodom bol pokles cien ropy.

Index stredne veľkých podnikov MDax takisto prakticky stagnoval, keď si pripísal 0,03 % a uzavrel na úrovni 23.427,38 bodu. Technologický index TecDax vzrástol o 0,21 % na 1978,33 bodu.

Hlavnou témou na trhu zostáva rozhodnutie Fedu o nastavení menovej politiky. Experti a investori počítajú so zvýšením kľúčového úroku o 25 bázických bodov, čo je už započítané v kurzoch akcií alebo cenách komodít. Takže reakcia trhov na stredajšie rozhodnutie Fedu bude závisieť od signalizácie ďalších krokov banky. Turbulencie by mohlo vyvolať, ak by Fed v stredu sadzby nezvýšil.