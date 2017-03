V Ružomberku si prezrel najväčší papierenský stroj na Slovensku

dnes 16:31 -

Ružomberský celulózovo-papierenský podnik Mondi SCP považuje za kľúčové z hľadiska zlepšenia investičného prostredia na dolnom Liptove vyriešenie zložitej dopravnej situácie. Po dnešnej návšteve prezidenta SR Andreja Kisku to povedal predseda predstavenstva spoločnosti Miloslav Čurilla.

"Diskutovali sme veľa o perspektíve, o tom, že by tu mohol vyrásť ďalší najmodernejší stroj na svete, ktorý by vytvoril prácu pre ďalších ľudí. Mondi je zamestnávateľ so starostlivosťou o zamestnancov a so snahou aj výrazne zlepšiť životné prostredie, ktoré bolo veľmi zlé. Som rád, že je tu spolupráca s polytechnickou školou aj vysokými školami a veľké percento zamestnancov tvoria práve vysokoškolsky vzdelaní, čo je tiež veľmi dobrý signál pre tento región," uviedol Kiska.

Predstavitelia Mondi SCP hlavu štátu oboznámili s históriou podniku, predstavili mu, akými technologickými zariadeniami disponujú a koľko finančných prostriedkov doposiaľ investovali do modernizácie. Kiska absolvoval aj prehliadku závodu, počas ktorej videl najmodernejší papierenský stroj v ružomberskom podniku, zároveň je to najrýchlejší stroj tejto koncepcie na svete. "Diskutovali sme na tému životného prostredia. Ako človek, ktorý často prechádzal cez Ružomberok, si prezident pamätá aj smutnejšie chvíle z histórie tohto mesta. Sám skonštatoval, že sme v tejto veci urobili veľký krok," povedal pre TASR Čurilla.

Ako ďalej doplnil, prezidenta oboznámili s najnovšími investíciami a plánovaným rozšírením výrobných kapacít. Skupina Mondi schválila novú investíciu vo výške 310 miliónov eur na zabezpečenie stroja na výrobu nového produktu - kartónu s bielym povrchom s produkciou 300.000 ton ročne vo februári minulého roku. Po spustení nového stroja do prevádzky by mala stúpnuť výroba v papierňach približne o polovicu. Nový projekt ECO plus podlieha získaniu daňových stimulov od Európskej komisie a získaniu potrebných povolení.