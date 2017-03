Novým regionálnym šéfom Dell EMC sa stal Pavol Varga

dnes 12:01 -

Spoločnosť Dell EMC má nového regionálneho riaditeľa. Regiónu North East Europe (NEE) bude šéfovať Pavol Varga, ktorý doteraz pôsobil ako generálny manažér Dell pre Rakúsko a Slovensko. „Región severnej a východnej Európy je obchodne veľmi sľubný. Ekonomiky tam dynamicky rastú a technologická náročnosť zákazníkov rastie s nimi. To je živná pôda pre úspech komplexného tvorcu IT riešení ako Dell EMC,“ uviedol Varga. Spoločnosť zároveň oznámila nového regionálneho marketingového riaditeľa, ktorým sa stal Andrey Sivenyuk.

Pavol Varga je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. O niekoľko rokov neskôr získal aj titul MBA na univerzite INSEAD pri Paríži. Počas vysokoškolského štúdia začal pracovať v ekonomickej redakcii tlačovej agentúry SITA. Do spoločnosti Dell nastúpil v marci 2003. V tom čase mal už za sebou niekoľkoročné skúsenosti z pôsobenia v IT sektore. Postupne prešiel viacerými pozíciami na oddeleniach obchodu a ľudských zdrojov. V júli 2010 bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa pre Rakúsko a Slovensko.

Spoločnosť Dell EMC je súčasť skupiny Dell Technologies. Umožňuje organizáciám modernizovať, automatizovať a transformovať svoje dátové centrá vďaka konvergovaným infraštruktúram, serverom, úložiskám a technológiám pre ochranu dát. Spoločnostiam tak poskytuje základ pre transformáciu IT prostredníctvom hybridných cloudov a premenu celého systému podnikania tvorbou natívnych cloudových aplikácií a big data riešení. Dell EMC poskytuje služby zákazníkom zo 180 krajín.