Samospráva Handlovej chce postaviť v meste kúpalisko

dnes 8:31 -

Handlová 13. marca (TASR)- Vybudovanie kúpaliska na území mesta má záujem zabezpečiť samospráva Handlovej. Aktuálne hľadá cez verejnú súťaž spracovateľa projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. Vyplýva to z oznámenia, ktoré uverejnila vo vestníku verejného obstarávania.

"Tak, ako mesto Handlová informovalo, robia sa reálne kroky smerujúce k realizácii projektu Kúpalisko Handlová a využitiu termálnej vody na rekreačné účely pre plaváreň," uviedla pre TASR jeho hovorkyňa Jana Paulínyová. Mesto podľa nej súťaží projektovú dokumentáciu na vypracovanie kompletného projektu k stavebnému povoleniu v súlade so svojím územným plánom.

Ako vyplýva zo súťažných podkladov, projekt by mal riešiť rekonštrukciu krytej plavárne. Tá by mala byť podľa možností prepojená s priestorom kúpaliska s kapacitou 600 až 1000 osôb s troma bazénmi, oddychovými zónami, spevnenými plochami, zázemím pre návštevníkov. Plaváreň, ako i kúpalisko, by sa mali podľa zámeru radnice napojiť na zdroj teplej vody z hydrogeologického vrtu RH-1.

Náklady na vypracovanie projektu odhadla radnica na 83.333,33 eura bez dane z pridanej hodnoty, záujemcovia o realizáciu diela mohli svoje ponuky predkladať do dnešného dňa. Kritériom pre výber víťaza súťaže je najnižšia cena. Projektovú dokumentáciu by mal samospráve spracovateľ dodať maximálne do dvoch mesiacov.

"Po spracovaní, respektíve vysúťažení projektovej dokumentácie, z ktorej vzíde predpokladaná výška investície a časový harmonogram prác, sa začne s výberom zhotoviteľa. Handlovská samospráva avizovala predbežný termín samotnej realizácie na rok 2018," dodala Paulínyová.