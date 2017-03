Postavenie slovenských žien je najlepšie v oblasti vzdelávania

dnes 12:01 -

Ženy stále nemajú rovnaké postavenie na trhu práce ako muži. Upozorňuje na to personálna agentúra Manpower Group aj na základe výsledkov prieskumu The Global Gender Gap Report, ktorý vydáva Svetové ekonomické fórum.

Prieskum je každoročne uskutočnený v 144 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Zameraný je na to, ako dokážu krajiny využiť potenciál žien v ekonomickej, politickej, zdravotníckej oblasti ako aj v oblasti vzdelávania. Manpower upozornil na to, že Slovensko je v tomto rebríčku opäť mimoriadne zle hodnotené. Celkovo skončilo na 94. mieste zo 144.

Najlepšie postavenie majú slovenské ženy podľa tohto rebríčka v oblasti vzdelávania. V tejto sfére je postavenie medzi mužmi a ženami úplne rovnaké. Horšie je to však v politickej oblasti, kde Slovensko skončilo na 110. mieste na svete a nedostatočné postavenie majú ženy aj v platovej oblasti. Ukázalo sa, že ženy dostanú za rovnako odvedenú prácu ako muži priemerne 54 % z toho, čo dostanú muži a v tejto oblasti tak Slovensko skončilo na 121. mieste.

"Nerovné postavenie žien na trhu práce je veľký problém, ktorý je v našich krajinách daný kultúrou aj historicky. Najväčšou brzdou rovnocennej kariéry žien a mužov je prístup k výchove a starostlivosti o dieťa," skonštatovala generálna riaditeľka Manpower Group Jaroslava Rezlerová. Poukázala na to, že o deti sa starajú najmä ženy, ktoré na Slovensku zostávajú dlho na materskej dovolenke. "V priebehu nej nie je príliš zvykom zostávať v kontakte so zamestnávateľom a toto funguje obojstranne. Firmy nedokážu dať čerstvým rodičom možnosť vykonávať prácu na čiastočný úväzok," tvrdí Rezlerová. Podľa nej ale nie je dobré toto vnímať za každú cenu negatívne a začať hneď bojovať za skrátenie rodičovskej dovolenky s cieľom prepojiť ženy viac s trhom práce. "Je to otázkou kultúry a hodnôt. Každý nech si vyberie prístup, ktorý preferuje. Ale tí, ktorí sa chcú vrátiť do práce čo najskôr, či už na čiastočný alebo plný úväzok, tieto možnosti nemajú," upozorňuje Rezlerová.

Vzniká tak priestor pre firmy aj štáty, aby sa začali touto problematikou zaoberať. Rezlerová vidí riešenie vo väčšej podpore čiastočných úväzkov, flexibilnej pracovnej dobe a jej aktívne využívanie a presadzovanie vo vnútri firiem, budovaní štátnych aj firemných škôlok, ale aj v poskytovaní príspevkov na opatrovanie. "Úradne nariaďovať kvóty na zamestnávanie a odmeňovanie žien ale nejde. Je to otázka prístupu a kultúry celej spoločnosti," tvrdí Rezlerová.

Tiež dodala, že v západnej Európe sú štatistiky rovného postavenia žien priaznivejšie. "Ženy sú cieľavedomejšie a kladú väčší dôraz na kariéru. Zároveň pracujú v kultúre, ktorá viac podporuje flexibilné plánovanie pracovnej doby," dodala Rezlerová.