Austrálska centrálna banka ponechala kľúčový úrok na rekordnom minime 1,50 %

Austrálska centrálna banka nezmenila úrokové sadzby, ktoré zostávajú na rekordnom minime.

Menová rada Reserve Bank of Australia (RBA) ponechala svoj kľúčový úrok na rekordnom minime 1,50 %. Rada uviedla, že aktuálne nastavenie menovej politiky je v súlade s trvalým rastom ekonomiky a zrýchľujúcim sa rastom spotrebiteľských cien, ktorého tempo by v priebehu roka malo dosiahnuť inflačný cieľ banky.

Austrálska ekonomika sa naďalej nachádza vo fáze prechodu po skončení investičného boomu v ťažobnom priemysle. Vlani sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny zvýšil o 2,5 %.

Banka počíta so zrýchlením tempa rastu spotrebiteľských cien v priebehu roka 2017, pričom inflácia by sa mala dostať nad 2 %. Tempo rastu jadrovej inflácie by malo byť o niečo pomalšie.