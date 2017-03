Vo Francúzsku sa začala poskytovať štátna prémia na e-bicykle

dnes 17:31 -

Francúzska vláda poskytuje od stredy (1. 3.) štátnu prémiu do 200 eur každému, kto si kúpi vybraný model bicykla (e-bikes) s elektrickým pohonom. Prémia by sa mala poskytovať do konca januára 2018.

Ministerstvo pre ochranu životného prostredia uviedlo, že týmto spôsobom chce podporovať rozvoj alternatívnych druhov dopravy.

Každý kupujúci dostane štátnu podporu len raz. Prednosť dostali záujemcovia o bicykle s lítiovo-iónovou batériou. Podpora je určená len na takzvane pedelecsy, ktoré dosahujú rýchlosť najviac 25 kilometrov za hodinu.