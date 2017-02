Slováci zarábajú v Čechách viac, než ich domáci kolegovia

Zdroj: portalfinanci.cz

dnes 0:24

V Českej republike pracuje asi 96 tisíc občanov Slovenské republiky. Z nich zhruba dvanásť tisíc na vysoko kvalifikovaných špecializovaných postoch. Ide najčastejšie o lekárov, ale aj IT špecialistov, správcov siete a príbuzné profesie. Veľký podiel majú tiež robotníci, ktorých je bezmála 30 tisíc.

Platy Čechov a Slovákov sa v rámci českého pracovného trhu väčšinou diametrálne líšia. Najviac je to vidieť u spomínaných odborníkov, ktorí pracujú na vysoko kvalifikovaných postoch. V týchto odboroch berú Slováci v priemere až o osem tisíc českých korún viac ako ich českí kolegovia.



Dalo by sa to odôvodním tým, že veľa Slovákov si vybralo štúdium na vysokej škole v ČR. Po ukončení štúdia sa potom niektorí rozhodnú nájsť si tam aj prácu, a zamestnávatelia ich potrebujú nejako motivovať k tomu, aby na tamojšom trhu zostali. Na Slovensku sú totiž v týchto prípadoch priemerné mzdy vyššie ako v ČR. To znamená, že zamestnávatelia sa snažia tento rozdiel dorovnať.

Kvalifikovaných Slovákov je Českej republike naozaj dosť, v priemere má vysokoškolské vzdelanie každý štvrtý slovenský štátny príslušník tam pracujúci, teda rovná štvrtina. V prípade Čechov tento podiel predstavuje iba 16 %.

Potom sú to menej kvalifikované, spravidla robotnícke profesie. Tie nie sú zvlášť dobre ohodnotené, väčšinu platí, že Slováci v robotníckych profesiách sa uspokoja aj s menšími peniazmi, než za ktoré by boli ochotní pracovať Česi. Vysoký príliv Slovákov a cudzincov všeobecne do robotníckych profesií možno ľahko zdôvodniť. Zamestnávatelia majú veľa pracovných pozícií, ale nedostatok ľudí, ktorí by boli ochotní takú prácu za také peniaze robiť. Preto vezmú Slováka, ktorý je často ochotný pracovať aj za menšie peniaze.

Všeobecne sa teda dá povedať, že najlepšie sú na tom v Česku Slováci, ktorí pracujú v kvalifikovanej pracovnej pozícii. Dôvody pre ich zamestnávanie môžu byť rôzne, od kvalitnejšieho vzdelania až po nedostatok domácich pracovníkov schopných zastávať takú pozíciu.